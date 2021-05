https://mundo.sputniknews.com/20210507/que-es-el-divorcio-gris-el-fenomeno-que-puso-de-relieve-la-ruptura-de-bill-y-melinda-gates-1111985779.html

¿Qué es el 'divorcio gris', el fenómeno que puso de relieve la ruptura de Bill y Melinda Gates?

El cofundador de Microsoft Bill Gates y su esposa, Melinda, sorprendieron al mundo al anunciar su divorcio tras 27 años de matrimonio, pero no fueron los... 07.05.2021, Sputnik Mundo

En 2019, otro magnate de la tecnología, Jeff Bezos (57), también se divorció de su esposa, la escritora McKenzie Scott, con quien se casó en 1993. Los expertos han bautizado las rupturas de las parejas pertenecientes a la generación del baby boom —o nacidas entre 1946 y 1964— como divorcios grises. Según las estadísticas, la tasa de divorcios en personas mayores de 50 años se disparó en las últimas décadas. Al mismo tiempo, la cantidad de divorcios en los adultos más jóvenes disminuye lentamente a nivel mundial, si bien esto se podría deber a que cada vez más parejas comparten techo y los gastos sin casarse.Pero, ¿por qué cada vez más boomers optan por empezar una nueva vida? Los expertos coinciden en que, desde el punto de vista estadístico, el fenómeno en general se debe al aumento de la esperanza de vida. En otras palabras, cada vez hay más personas mayores de 50 años y, por consecuencia, hay más divorcios dentro de su generación. La segunda razón es la llamada crisis de la mediana edad, un período de cuestionamiento personal por el que pasa la mayoría de las personas. Además, ciertas parejas de hecho solo permanecen juntas para criar a sus hijos. Pero una vez que estos se hacen adultos y abandonan el hogar, de repente se dan cuenta de que ya no tienen casi nada en común. Este fenómeno se denomina síndrome del nido vacío.En las últimas décadas, las mujeres han obtenido una mayor autonomía y más oportunidades laborales, y esta es otra de las razones del aumento de la tasa de divorcios en los adultos mayores. Las esposas ya no tienen miedo de terminar una relación que no las satisface, y es que en su mayoría ya no dependen de sus maridos.

