https://mundo.sputniknews.com/20210709/residentes-del-oeste-de-caracas-viven-mas-de-24-horas-de-angustia-en-medio-de-balaceras-1113945410.html

Residentes del oeste de Caracas viven más de 24 horas de angustia en medio de balaceras

Residentes del oeste de Caracas viven más de 24 horas de angustia en medio de balaceras

CARACAS (Sputnik) — Las autoridades venezolanas intentan retomar el control en zonas del sudoeste de Caracas, que se encuentran dominadas por organizaciones... 09.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-09T01:41+0000

2021-07-09T01:41+0000

2021-07-09T01:41+0000

américa latina

caracas

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106900/79/1069007948_0:361:5863:3658_1920x0_80_0_0_d419795e07cb48594227ab2f5dfe4802.jpg

El edificio en el que reside Páez, está situado justo detrás de la Cota 905, sector que domina la banda de El Koki, y en el que escuchar disparos se ha convertido en una constante.Ante el sonido de las detonaciones, ella comenta que ya sabe que hacer: "tengo la ventaja de que estoy en un piso dos y que los de El Koki están en la montaña, es decir, por encima, pero igual cuando esto comienza me quedo en el pasillo de la casa, y mi hija y yo dormimos en mi habitación pegadas a una pared por temor a una bala perdida".Otra ciudadana del sector, que prefirió no ser identificada, contó a Sputnik que cerca de las 4:00 decidió ir hacia la zona de Caricuao (oeste) porque le correspondía vacunarse contra el COVID-19."A esa hora ya no estaban sonando disparos y yo me fui, pero a las 7:00 nos dijeron que los túneles del Paraíso (en la principal arteria vial de Caracas) estaban tomados por El Koki, por lo que las vacunas no llegarían, tuve que regresarme, y meterme en sentido contrario por una parte de la autopista para no pasar por los túneles", añadió.Una vez ingresó en El Paraíso, cerca de las 7:30, la mujer dijo que tuvo que refugiarse en una panadería de la zona, y a las 15:00, luego de 10 minutos sin oír detonaciones decidió irse a su casa."A eso de las 15:00, entré en mi carro y veía tanquetas por el Multiplaza (centro comercial de la zona), tanquetas militares en todos los edificios que dan hacia la Cota 905, camionetas y motorizados de la policía, todos iban a la plaza Madariaga (ubicada en El Paraíso), y subí rapidísimo a mi casa, y he estado todo el tiempo acostada en el piso para resguardarme de una bala perdida", indicó.Zonas dominadasEl Paraíso es una zona residencial en la que se encuentran numerosos edificios, y por la parte este, está bordeada por una montaña de viviendas de bajo costo, sector que se conoce como la Cota 905.Cuando los enfrentamientos entre la policía, los militares y estos grupos delictivos se registran, es común ver sujetos de esa favela, con armas de alto calibre en las esquinas, en las plazas, lo que genera terror en la población.Esta montaña se conecta con varios sectores entre ellos, el Cementerio, La Vega, El Valle, y San Juan todas zonas residenciales, con numerosos edificios, y calles por las que habitualmente transitan muchas personas.Al cierre de esta nota, 20:00 (00:00 GMT) estos sectores estaban acordonados por distintos cuerpos de seguridad del Estado, que tienen la orden de ingresar y capturar a los cabecillas de la referida organización criminal.Sputnik logró conversar también con residentes del sector el Cementerio, específicamente de las calles Los Totumos y Las Palmas, donde desde las 14:00 (20:00 GMT) fue cortado el servicio eléctrico."Aquí estamos sin luz, la gente ni se asoma a las ventanas. Al medio día, subió una tanqueta de la policía y le cayeron a plomo parejo (ráfagas de disparos). En una calle arriba de mi casa hay cuatro gariteros armados, y dan rondas por las calles. Ayer yo llegué a las 17:00 y nos apuntaron como 10 tipos con cualquier cantidad de armamento, y a mi tío también, él se puso tan nervioso que chocó el carro", agregó César Rojas, residente del sector.En la zona de Los Totumos otro vecino contó a Sputnik que en su vivienda, en la que habitan dos personas mayores de 80 años, ingresó una bala perdida, "esto está en todo el boulevard de El Cementerio".Financiamiento externoEsta situación se registra en medio de la llegada al país de una misión internacional de técnicos electorales de la Unión Europea, quienes visitan Venezuela con el objetivo de observar las condiciones para los comicios regionales del próximo 21 de noviembre.La ministra de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Carmen Meléndez, ha denunciado que esta organización criminal recibe financiamiento, y armamento desde el extranjero."A estas alturas, no cabe duda de la complicidad directa, financiamiento y colaboración, con la planificación, suministro de armas, apoyo comunicacional, por parte de sectores de la Derecha venezolana, con complicidad internacional", escribió la ministra a través de Twitter.En vídeos que circulan por las redes, los integrantes de esta organización criminal exhiben armas de alto calibre, granadas, y numerosas municiones.Mientras los cuerpos de seguridad se enfrentan a estas organizaciones criminales, los accesos hacia el oeste de la ciudad permanecen en su mayoría cerrados o bajo el control policial, algunos residentes de los referidos sectores no han podido retornar a sus hogares.A través de las redes sociales han circulado videos de civiles heridos y fallecidos, pero hasta el momento la información no ha sido confirmada por las autoridades.Además, en Twitter se hizo viral un video de mujeres con parlantes que arrodilladas pedían a los cuerpos de seguridad no entrar a la Cota 905 para evitar muertes.

https://mundo.sputniknews.com/20210702/nicolas-maduro-asegura-que-el-jefe-del-comando-sur-de-eeuu-tiene-un-plan-para-matarlo-1113767216.html

caracas

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Magda Gibelli

Magda Gibelli

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Magda Gibelli

caracas, venezuela