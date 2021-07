https://mundo.sputniknews.com/20210708/haiti-un-polvorin-a-punto-de-estallar-aun-mas-1113933262.html

Haití: ¿un polvorín a punto de estallar aún más?

Haití: ¿un polvorín a punto de estallar aún más?

La madrugada del 7 de julio de Haití, quien entonces era el presidente del país, Jovenel Moïse, fue asesinado a tiros en su residencia a manos de un comando...

Haití: ¿un polvorín a punto de estallar aún más? Haití: ¿un polvorín a punto de estallar aún más?

La primera discordia posterior al asesinato tiene que ver con quién comunicó la noticia del magnicidio: el primer ministro interino del país, Claude Joseph. "Aproximadamente a la 1 de la madrugada del miércoles [...] un grupo de desconocidos, algunos de los cuales hablaban español, atacó la residencia privada del presidente e hirió mortalmente al jefe de Estado", esgrimió.Y aquí surge la primera cuestión. Y es que apenas unas horas antes del asesinato, precisamente el malogrado presidente Jovenel Moïse había designado como nuevo primer ministro a Ariel Henry. Si se observa la situación de forma objetiva, Jovenel Moïse nombra a un nuevo primer ministro quien tendría el encargo de formar nuevo Gobierno, es asesinado a las pocas, tras lo cual de inmediato toma las riendas del país quien es Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Pero además se hace con los dos mayores cargos: el de primer ministro interino, y el de presidente interino. Es decir, todo el poder en sus manos.Entonces, Ariel Henry trasladó su incomodidad respecto a lo que asumió Claude Joseph e hizo sus descargos a través del medio haitiano 'Le nouvelliste'. "No quiero echar aceite al fuego. Tenemos que evitar tanto como podamos hacer esto mientras el país se incendia". Pero a continuación reivindicó su cargo: "El Sr. Claude Joseph hizo un buen trabajo hoy y lo agradezco. Soy un Primer Ministro cuya orden se hizo a mi favor en el Monitor y estaba eligiendo a los miembros de mi gabinete, incluso estábamos muy avanzados. Necesito continuar, pero en el contexto actual creo que hay una oportunidad de diálogo para llegar a un acuerdo que nos permita ir a un mejor clima en las elecciones y tener un gobierno que también pueda crear ese clima".Y fue más allá, por si las cosas no habían quedado claras: "Un gobierno que dimite es un gobierno que dimite que yo sepa. Este no es un gobierno de pleno derecho. Si no fuera por la necesidad de tener otro gobierno, no creo que el presidente Jovenel Moïse me hubiera estado buscando o haciendo las consultas. No se debe creer que el clima se ha convertido de repente en un clima tranquilo", avisó Henry.Alertan sobre posible ocupación internacional en HaitíTras el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el país vive unos días de "tensa calma". Así define la situación el periodista y sociólogo argentino, Lautaro Rivara."La población en Puerto Príncipe y en la zona metropolitana ha sido muy cauta, se ha recluido prácticamente en sus casas, no estamos viendo casi actividad alguna. No hay mercados, algo muy característico y populoso en la capital, porque hay una incertidumbre y, por supuesto, un temor muy grande de que esto pueda habilitar algún tipo de represalia o de violencia política, sea por parte del Estado, de las fuerzas de seguridad, o incluso de parte de los diferentes sectores y grupos armados que están operando en el país", indica.Según explica Rivara, el magnicidio de Jovenel Moïse profundizará aún más la delicada situación que vive Haití, un país azotado por huracanes, epidemias de cólera, el terremoto de 2010 y también por la ocupación militar extranjera por más de una década, los escándalos de corrupción, la pandemia de coronavirus, una profunda crisis económica e inestabilidad política."Te diré que en la historia del pueblo haitiano han sido más las tragedias inducidas, inducidas desde el exterior que las puramente naturales o sobrenaturales. Efectivamente esto agrava la crisis multidimensional que Haití está viviendo, en el plano no solo político, sino de seguridad, y por supuesto en un plano vinculado a una crisis económica muy fuerte. No diría que es una situación sin salida, creo que la hay, creo que en eso el pueblo haitiano ha demostrado una enorme capacidad de organización, de movilización y de resiliencia, pero bueno, por supuesto que para que estas capacidades del pueblo haitiano se expresen de forma libre hace falta que la comunidad internacional, que la propia clase dominante haitiana permita que esta voluntad se exprese", indica Rivara."Yo lo que te puedo comunicar es que en este momento hay un clamor unánime muy claro en la población nacional pidiendo, rogando que esta crisis política no sea utilizada ni para instalar una dictadura aún más feroz y represiva como la que estamos viviendo, ni tampoco para justificar algún tipo de injerencia externa, algún tipo de ocupación internacional de esas que tanto se han dado aquí bajo ese presunto derecho de tutela que algunos países creen tener sobre la nación caribeña", agrega Rivara desde Puerto Príncipe, capital de Haití.Región Asia-Pacífico: una prioridad de RusiaLa región de Asia-Pacífico es también una prioridad de Rusia. Lo dejó claro el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien acaba de realizar una gira por la región que pasó por Indonesia y Laos.Antes de regresar a Moscú, Lavrov hizo una escala en Vladivostok donde intervino este jueves ante los estudiantes y profesores de la Universidad Federal del Lejano Oriente que tiene su sede en la isla Russki. Lo hizo en la misma sala en la que se celebran las sesiones plenarias del Foro de Vladivostok e hizo una serie de declaraciones que explican en qué se basa la política de Moscú en esa región de importancia estratégica.Incidió en que su objetivo principal consiste en creación de condiciones confortables al máximo para garantizar la seguridad del país, su desarrollo sustantivo, la elevación del bienestar de los ciudadanos y la protección de sus derechos cuando se encuentran en el exterior. Asimismo, subrayó que Rusia, además de ser una potencia euroasiática, es también europacífica. "La historia misma nos encargó llevar a cabo una política exterior de vectores múltiples, construir unas relaciones de buena vecindad y de beneficio mutuo también con los Estados de la región de Asia-Pacífico que son la locomotora de la economía mundial, según afirman los científicos, y por muchos años en adelante".Y es que ahora mismo el mundo es testigo de una competencia dura entre las principales potencias mundiales por poder influir en los procesos que operan en esa región del mundo, entre las que se encuentra Rusia. Según Lavrov, lo que hace Rusia para consolidar sus posiciones en esa parte del mundo a muchos no les gusta. "No les viene bien a todos que Rusia hace tiempo ya, y para siempre, ha superado las dificultades de la década de los '90 y viene dando una solución eficaz a los problemas acumulados en años, por no decir en décadas. Rusia, al resolver sus problemas internos, a su vez consolida sus posiciones internacionales", indicó el canciller Lavrov."Convertir a Galicia en la región española más rusófila de todas": inauguran en Vigo Consulado Honorario de RusiaConvertir a Galicia en la región española más rusófila de todas". Es lo que se plantea el cónsul honorario de Rusia para Galicia, Pedro Mouriño. Así lo manifestó en la reciente inauguración del Consulado Honorario de Rusia en Vigo.El también CEO y fundador de IberAtlantic Global Corporation, se comprometió a dedicar su "esfuerzo y actividad al desarrollo y el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre los pueblos e instituciones de Rusia y Galicia, al tiempo que apoyar, dentro de este distrito consular, las labores de la Embajada de la Federación de Rusia en España para la realización y promoción de todo tipo de actividades económicas, comerciales, institucionales, culturales y turísticas, entre muchas otras".El petróleo comienza a carburar altoLas cartas están echadas: Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ambos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo [OPEP] no llegan a un acuerdo de bombeo, por la rigidez de Dubai, lo que ha provocado un efecto dominó y las negociaciones entre los miembros de la OPEP+, que incluye a Rusia, se vino a pique.Esta semana el petróleo Brent, referencia para Europa, trepó por encima de los 77 dólares el barril, su precio más alto desde octubre de 2018, mientras que el Texas rozó los 77 dólares por primera vez desde noviembre de 2014. En este contexto, Mohammed Barkindo, quien se desempeña como secretario general del cártel petróleo, comunicó la cancelación de la cumbre OPEP+, y todo quedó en el aire porque no hay una fecha estipulada para una próxima reunión.El economista Luis Palma Cané califica esto como "un grave conflicto entre estos dos países que eran muy aliados en la península arábiga: Abu Dabi contra Riad". "No se ponen de acuerdo porque da la impresión de que Riad quiere aumentar la producción, pero lo menos posible. Mientras que Abu Dabi sostiene lo contrario, que hay que aumentar más, que hay que ser más flexible".El economista sostiene que no le conviene a nadie que el precio del petróleo siga subiendo tanto, al recordar que en este momento se ha incrementado en más del 50% desde finales de 2020. "Al no haber solución de este conflicto en el corto plazo, aumenta la incertidumbre –principal enemigo de los mercados–, entonces esto le pega a la volatilidad y el precio tiende a subir", concluye Luis Palma Cané.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

