Eliminación de interventores en Venezuela, un avance para generar confianza en votantes

américa latina

venezuela

El presidente Nicolás Maduro decidió eliminar esa figura, pues dijo que "gane quien gane" podrá gobernar en su estado y municipio sin los interventores, quienes cumplían una función paralela a los gobernadores y alcaldes.Los protectorados son miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), designados por Maduro para "garantizar la protección social y económica" en los estados y municipios gobernados por la oposición.En ese sentido, el diputado opositor Alfonso Campos, del partido El Cambio, dijo en conversación con Sputnik que la eliminación de los interventores forma parte del nuevo acontecer político, enmarcado en el diálogo que mantienen el Gobierno y la oposición para generar garantías electorales.En la actualidad, cuatro interventores cumplen funciones en igual número de estados: Freddy Bernal, en Táchira (oeste), Jehyson Guzmán, en Mérida (oeste), Dante Rivas, en Nueva Esparta (norte), y Luis José Marcano, en Anzoátegui (oeste).Desde el 2013, Maduro ha designado protectores en varias regiones del país, donde el partido de Gobierno no ganó la gobernación o la alcaldía.InconstitucionalPara el abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Juan Manuel Raffalli, la figura de los interventores no está establecida en la Constitución."Desde el punto de vista del derecho constitucional, los protectorados son una figura evidentemente apartada del texto de la Constitución, porque su misión era ejercer poder donde el Gobierno no tenía el gobernador sino que era opositor, y el poder público regional es uno solo y de acuerdo a la Constitución el poder ejecutivo en el estado lo ejerce el gobernador, así como el poder nacional lo ejerce el presidente", dijo el académico a Sputnik.Rafalli, también docente de la Universidad de Monteávila, consideró que el Gobierno busca enmendar la creación de esa figura por razones electorales.Comunal vs protectoradoLa eliminación de los interventores generó desconfianza en un sector de la oposición, el cual considera que al Gobierno no le hará falta esa figura, de aprobarse en el parlamento la Ley Orgánica de Ciudades Comunales.En ese sentido, Campos manifestó que esperan que el proyecto de ciudades comunales no sea el equivalente al protectorado."Como oposición, aunque somos minoría, dejamos clara nuestra posición de ir en contra de esta ley, porque no está dejando clara la intención desde el punto de vista institucional a querer fomentar la posibilidad de que haya un estado paralelo al que establece la Constitución", comentó.Por su parte, Rafalli dijo que el Gobierno busca crear estados paralelos así como lo hizo con los interventores.Sin embargo, el Gobierno asegura que esa ley impulsará el nuevo modelo de gestión, "porque el pueblo va a poder manejar sus recursos y podrá asumir la solución de los problemas de su comunidad".El abogado indicó que en el marco de esa ley, la oposición debería asumir la posición contraria, y darles más votos a los gobernadores, para que hagan frente a "esa transgresión de la Constitución".Entretanto, avanza en Venezuela el cronograma electoral de los comicios del 21 de noviembre, y Maduro ha llamado a la oposición a participar de forma unida para la elección de los gobernadores, alcaldes y representantes de los consejos legislativos y concejos municipales.

Luis Patino La figura del "iprotector de estado" surge porque en las gobernaciones que ganaron la derecha en las elecciones del 2015, escondía ó desviaban los presupuestos asignados, convirtieéndose en un caos por la inseguridad de cobro salarial los 15 y los 30 de cada mes, es decir bloqueaban el dinero asignado, para decir de que no pagaban porque y que no habían recibido los pagos gubernamentales. 0

venezuela

Kelly Carreño

Kelly Carreño

