https://mundo.sputniknews.com/20210706/salen-de-su-aislamiento-por-covid-19-casi-todos-los-turistas-rusos-confinados-en-cuba-1113838761.html

Salen de su aislamiento por COVID-19 casi todos los turistas rusos confinados en Cuba

Salen de su aislamiento por COVID-19 casi todos los turistas rusos confinados en Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Unos nuevos test realizados a los turistas rusos en Cuba permitieron suspender la cuarentena para 228 viajeros que estuvieron... 06.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-06T16:17+0000

2021-07-06T16:17+0000

2021-07-06T16:25+0000

turistas

américa latina

cuba

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/15/1093896251_0:94:2100:1275_1920x0_80_0_0_71fe8d1f6ebef38b6464154ad8a43d3b.jpg

El 5 de julio la diplomática reveló a la agencia que más de 150 turistas rusos que llegaron a Cuba a fines del pasado mes y en las primeras fechas de julio se encontraban recluidos en sus hoteles tras dar positivo al COVID-19.La cónsul aseguró que "los turistas con test negativos" ya se encuentran disfrutando de sus vacaciones.Según la diplomática, por otra parte, los anuncios del posible paso de un ciclón también obliga por el momento a los viajeros de Rusia a permanecer en sus hoteles.El presidente de la Unión de las Empresas de la Industria Turística rusa, Andréi Ignátiev, advirtió en unas declaraciones exclusivas a Sputnik que esa situación podría provocar una reducción de la cifra de viajeros de Rusia que planean visitar Varadero."Todos los turistas que llegan a Cuba tienen resultados negativos del test de PCR, muchos están vacunados, pero, al aterrizar, obtienen test positivos. Esa contradicción masiva entre los resultados de los test rusos y cubanos provoca preguntas. Esos sucesos pueden disminuir la cifra de turistas rusos que se dirigen al balneario", dijo.Según Ignátiev, en las redes sociales muchas personas reconocen que tienen miedo de volar a Cuba, ya que no les gustaría encontrarse en una situación similar.Además se está precisando la información sobre los rusos que llegaron a Cuba como turistas antes del 30 de junio y fueron enviados a un hotel especial a cumplir su cuarentena, la víspera en el recinto seguían confinadas 16 personas.Protocolos sanitariosAutoridades de Moscú y La Habana trabajan en la coordinación de los protocolos higiénico-sanitarios que se aplican a los turistas rusos que arriban a la isla como parte del enfrentamiento a la pandemia del COVID-19 y se buscan soluciones a eventuales complicaciones técnicas, confirmó el embajador de Rusia en Cuba, Andréi Guskov.Guskov explicó que durante las últimas semanas hubo varios casos de turistas que al llegar a Cuba, tuvieron resultados positivos en las pruebas PCR (test de biología molecular Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés), y dijo que "el problema se complicó en los últimos días al crecer el número de pasajeros que fueron positivos al COVID-19". "En todos los casos, hicimos llegar nuestras preocupaciones a las autoridades cubanas, solicitando que se hagan, sin demora, otra prueba para reducir al máximo la posibilidad de un resultado incorrecto", subrayó el diplomático ruso.Añadió que del grupo que llegaron a Cuba el pasado 30 de junio, 133 personas resultaron positivas como resultado de la primera prueba PCR, y al hacer el segundo test solo se confirmaron 33 turistas contagiados y 100 resultaron negativos.De otro grupo de 149 turistas rusos, pasajeros que arribaron a Cuba en tres vuelos diferentes y que inicialmente fueron diagnosticados positivos, actualmente se mantienen 52 en esa condición y se confirmaron 97 negativos."Según la información que tenemos de los médicos cubanos de la clínica de Matanzas, hoy día (5 de julio), después de la segunda prueba, se confirmó el resultado positivo de 52 personas", precisó el embajador.Gestiones bilateralesEl jefe de la misión diplomática rusa en Cuba adelantó además que este martes especialistas, médicos, y funcionarios del Servicio Federal de Rusia; de Control y Monitoreo en la esfera de la protección de los derechos del consumidor; y del Ministerio de Salud Pública de Cuba dialogarán a través de una videoconferencia, para intercambiar conocimientos sobre los sistemas de control nacional, profundizar en la coordinación y ver, como especialistas, en qué sentido se puede corregir este sistema si esto fuera necesario."Nosotros estamos trabajando en el sentido que, aun después de este resultado, no se pare en la verificación de ellos, porque es muy importante reducir al máximo la posibilidad de un error. Estamos muy agradecidos a las autoridades cubanas por su asistencia –agregó-, y esperamos que en los próximos momentos sean resueltos estos inconvenientes", puntualizó Guskov.Confirmó además que la víspera, como parte de los esfuerzos de ambas partes por llegar a una solución de este conflicto, se realizó una videoconferencia donde participaron la presidenta de la Agencia Federal de Turismo de Rusia y el ministro de Turismo de Cuba, donde analizaron la situación detalladamente y acordaron adoptar medidas urgentes y necesarias para adelantar la solución de estos problemas."Debemos avanzar porque no son malentendidos, sino problemas técnicos que debemos resolver pronto, además, es muy importante porque cada semana tenemos 12 vuelos con un numeroso flujo de pasajeros", añadió el diplomático ruso.Guskov reiteró que se ha solicitado insistentemente a las autoridades cubanas a que permitan, al menos por el momento, suspender este aislamiento hasta que se aclaren los resultados de la segunda prueba."Ellos (los turistas rusos) están en sus lugares de descanso, pero tienen el inconveniente que no pueden salir de sus habitaciones", enfatizó.La mayoría de estos turistas vienen a Cuba por períodos de 10 días o dos semanas y —resaltó el diplomático— "cada día vale mucho, sin olvidar que para llegar hasta aquí deben superar una distancia de viaje de más de 10.000 kilómetros".Cada semana llegan de Rusia 12 vuelos con 450 personas cada uno, eso quiere decir que diariamente están descansando o visitando Cuba unos 6.000 ciudadanos rusos, convirtiéndose en este momento en el primer flujo turístico hacia Cuba.Sputnik intentó obtener declaraciones de las autoridades sanitarias cubanas pero no respondieron a la solicitud.Los nuevos casos de infección por el virus SARS-CoV-2 en Cuba aumentaron de forma drástica en las últimas dos semanas, de unos 1.500 a unos 3.400. Las cifras de contagios en La Habana se mantienen estables, pero en la provincia de Matanzas, donde se encuentra el polo turístico de Varadero, no paran de renovar los máximos.Muchos viajeros rusos se vacunaron antes de llegar a Cuba y portaban certificados de vacunación, papeles médicos que confirmaban la presencia de anticuerpos, así como los resultados de las pruebas de PCR realizadas el día de la salida.Debido a la congestión de los laboratorios y la larga espera de los resultados, las autoridades cubanas comenzaron a realizar test rápidos.Desde principios de julio en la isla caribeña se registran casos masivos de aislamiento de turistas rusos debido al resultado de las pruebas de COVID-19 realizadas. Los propios turistas declararon tiempo que ninguno de ellos se sentía enfermo ni presentaba ningún tipo de síntomas.

https://mundo.sputniknews.com/20210623/el-certificado-covid-el-futuro-del-turismo-o-una-puerta-a-la-discriminacion-1113489298.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turistas, cuba, rusia