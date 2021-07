La Autoridad del Canal de Suez llega a un acuerdo con el propietario de Ever Given

buque ever given , canal de suez

Los detalles y el monto del acuerdo no se revelan, pero se sabe que se concluirá el 7 de julio y el barco será liberado el mismo día. El buque portacontenedores está en el canal intermedio todo el tiempo durante el trámite. La mayor parte de su tripulación también permaneció en Egipto.Las partes estaban acordando el monto de la compensación por la interrupción de la navegación a lo largo del canal y la operación de remolque del buque portacontenedores. La administración del canal demandó inicialmente 916,5 millones de dólares, pero luego redujo la cantidad a 550 millones de dólares.Ever Given, que había bloqueado el Canal de Suez durante seis días, fue reflotado el 29 de marzo y la navegación por el canal se reanudó en la noche del mismo día. A la espera del paso, se acumuló un enorme atasco, más de 400 barcos hicieron fila. Se asumió que la descarga del tapón demoraría de 4 a 6 días.El incidente obligó a los transportistas del mundo a cambiar rutas y horarios, desviar los buques portacontenedores sin pasar por el Cabo de Buena Esperanza. Los participantes del mercado consideraron todas las rutas y métodos alternativos de entrega de bienes, incluida la entrega de bienes por ferrocarril y por aire.

La Autoridad del Canal de Suez dijo que había llegado a un acuerdo para resolver la disputa financiera con la empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha Ltd... 05.07.2021, Sputnik Mundo

La Autoridad del Canal de Suez dijo que había llegado a un acuerdo para resolver la disputa financiera con la empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha Ltd., propietaria del buque portacontenedores Ever Given, que bloqueó la vía fluvial a fines de marzo.