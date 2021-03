https://mundo.sputniknews.com/20210329/el-canal-de-suez-se-reabre-al-trafico-1110555250.html

El canal de Suez se reabre al tráfico

"Se reanudó la navegación, con ayuda de prácticos comenzaron maniobras de remolque de caravanas dentro del canal, para que podamos comenzar a liberar el canal

"Se reanudó la navegación, con ayuda de prácticos comenzaron maniobras de remolque de caravanas dentro del canal, para que podamos comenzar a liberar el canal de Suez de los barcos atascados", dijo Mamish. El 23 de marzo el supercarguero Ever Given perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwan, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez.El buque que mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas fue reflotado este 29 de marzo.Según la empresa Gulf Agency Company (GAC), que opera en el canal, al menos 44 embarcaciones estaban a la espera del desbloqueo del canal, y no menos de 300 barcos hacían cola en los accesos a la vía marítima.

