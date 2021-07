https://mundo.sputniknews.com/20210705/iran-todos-quieren-el-acuerdo-nuclear-1113815200.html

Irán: "Todos quieren el acuerdo nuclear"

Irán: "Todos quieren el acuerdo nuclear"

El nuevo presidente iraní electo, Ebrahim Raisi, asumirá en agosto en medio de las negociaciones para que EEUU vuelva al acuerdo nuclear. ¿Cómo cambiará la política exterior del influyente país persa?

El 5 de agosto asume la presidencia de Irán el clérigo Ebrahim Raisi, electo el pasado junio. Uno de sus primeros desafíos es la renegociación del pacto nuclear firmado en 2015 por Irán y EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania.El Plan Integral de Acción Conjunto limitaba el programa nuclear iraní a cambio de incentivos económicos. El objetivo era evitar que el país desarrollara armas nucleares. Pero en 2018, el expresidente de EEUU Donald Trump retiró a Washington del acuerdo e inició una escalada de sanciones contra Teherán. Su sucesor en el cargo desde enero, el demócrata Joe Biden, ha retomado las negociaciones para volver al tratado, las que se desarrollan en Viena (Austria). Raisi afirmó que acoge con satisfacción estos diálogos "siempre y cuando se tengan en cuenta los intereses nacionales y se levanten todas las sanciones de la ONU y de EEUU contra Teherán"."El acuerdo nuclear lo quieren todos en Irán", afirmó a Telescopio Paulo Botta, profesor universitario argentino especializado en Medio Oriente. "Hay dos temas muy importantes: el primero es qué garantías puede haber de que otra Administración norteamericana no haga lo mismo que hizo Trump, de salir y dejar todo en el aire. Y en segundo lugar, la voluntad clara de Irán de no incluir [en la negociación] el programa misilístico", comentó.Otro tema relevante es cómo y cuándo se van a levantar las sanciones, y cuál va a ser el proceso de verificación. Otro interrogante clave es cómo continuarán las relaciones de la nación persa con sus vecinos Afganistán en el este e Irak en el oeste. Para el entrevistado, en este punto hay más coincidencias que diferencias con EEUU.En cuanto a Irak, "tanto EEUU como Irán tienen el mismo interés: que el Gobierno iraquí sea lo más estable posible y que ISIS [autodenominado Estado Islámico, organización terrorista proscrita en Rusia] no vuelva". En 1979 la revolución islámica iraní derribó al Sha Mohamed Reza Pahlevi, uno de los principales soportes de EEUU en el Medio Oriente. Se estableció una república islámica cuyo líder supremo es el ayatolá Ali Jamenei, que a los 82 años prepara su sucesión.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

