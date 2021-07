https://mundo.sputniknews.com/20210701/exjefe-de-diputados-de-bolivia-respalda-juicio-a-anez-por-golpe-de-2019-1113720017.html

Exjefe de Diputados de Bolivia respalda juicio a Áñez por golpe de 2019

Exjefe de Diputados de Bolivia respalda juicio a Áñez por golpe de 2019

LA PAZ (Sputnik) — El expresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda (2019), del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), respaldó en una... 01.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-01T20:25+0000

2021-07-01T20:25+0000

2021-07-01T20:38+0000

jeanine áñez

golpe de estado

américa latina

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1110034598_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_ed2942a163ef72e5020174948cd5d775.jpg

"No debía nadie autoproclamarse presidente, antes debían convocar a sesiones y elegir a nuevos presidentes del Senado y de Diputados", dijo Borda refutando el argumento de Áñez de que asumió el Gobierno ante un "vacío de poder" por renuncias de Evo Morales, su vicepresidente y los líderes parlamentarios.Borda dijo que sostuvo ante la fiscalía que la instalación del Gobierno transitorio de Áñez en noviembre de 2019 fue inconstitucional y violó los reglamentos parlamentarios aprovechando una situación de fuerza provocada por los mismos actores del golpe."Nunca nosotros hemos reconocido al Gobierno de Jeanine Áñez", aseguró a los reporteros en referencia a su papel como diputado hasta noviembre de 2020, que cerró presentando una investigación sobre las masacres políticas ocurridas tras el golpe, por las que la exgobernante también podría ser juzgada.Borda refirió que relató a los investigadores que la minoría parlamentaria y los grupos derechistas alzados contra Morales tomaron el parlamento durante la crisis, impidiendo el acceso de la mayoría constituida por los senadores y diputados del MAS.Por esa razón, el Senado no pudo conocer formalmente la renuncia de su presidenta, la también masista Adriana Salvatierra, para designar a su reemplazante, lo que aprovechó Áñez para autoproclamarse sucesivamente titular de esa cámara y luego presidenta del país.En el caso de Diputados, Borda dijo que su renuncia, inicialmente solo verbal, tampoco fue considerada por la cámara y que la versión de "vacío de poder" estaba desvirtuada por el hecho de que la primera vicepresidenta, Susana Rivero, se mantuvo en el cargo hasta dos días después del golpe."Legal y reglamentariamente, las presidencias del Senado y de Diputados corresponden a la primera fuerza, esto no es arbitrario, así dice el reglamento respetando mayorías y minorías", señaló al explicar por qué Áñez ni siquiera podía aspirar a la presidencia del Senado por ser parte de la minoría.Borda añadió que ratificó a los investigadores que renunció verbalmente el 10 de noviembre, día en que también dimitió Morales, luego de que activistas cívicos de Potosí (suroeste) amenazaran de muerte a su hermano, a quien tenían desnudo en la plaza central de esa ciudad luego de asaltar y quemar su casa.La fiscalía, que recibió esta semana testimonios de exlíderes parlamentarios del MAS, tiene previsto tomar la próxima semana declaraciones a cinco políticos y asesores de líderes de la derecha que apoyaron a Áñez.Los fiscales tiene plazo hasta la primera quincena de septiembre para presentar su investigación al juez que atiende el caso.

https://mundo.sputniknews.com/20210619/la-caida-de-evo-en-bolivia-segun-la-version-de-la-iglesia-catolica-sobre-2019-1113365345.html

https://mundo.sputniknews.com/20210629/expresidente-boliviano-mesa-denuncia-hostigamiento-de-fiscales-por-caso-de-golpe-de-2019-1113650328.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jeanine áñez, golpe de estado, bolivia