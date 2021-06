https://mundo.sputniknews.com/20210629/expresidente-boliviano-mesa-denuncia-hostigamiento-de-fiscales-por-caso-de-golpe-de-2019-1113650328.html

Expresidente boliviano Mesa denuncia "hostigamiento" de fiscales por caso de golpe de 2019

Expresidente boliviano Mesa denuncia "hostigamiento" de fiscales por caso de golpe de 2019

LA PAZ (Sputnik) — El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) denunció el martes que sufre "hostigamiento de los fiscales" que investigan el golpe de... 29.06.2021

El expresidente, uno de los actores clave en las negociaciones políticas que dieron paso a la autoproclamación del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019), respondió así a una sugerencia de Quispe, secretario general de la Fiscalía, de que Mesa podría ser convocado nuevamente a declarar.El exgobernante compareció hace dos semanas en calidad de testigo ante los fiscales que investigan el juicio penal ordinario contra Áñez, optando entonces por acogerse a su derecho al silencio."No voy a contestar a la pregunta porque me puedo incriminar", dijo entonces Mesa, repetidamente, en respuesta a las más de 50 preguntas que le hicieron los fiscales.FiscalíaQuispe se refirió al silencio de Mesa en una conferencia de prensa en la cual anunció la citación a cinco asesores de políticos de derecha para que declaren la próxima semana como testigos en la investigación sobre el caso del golpe, por el cual Áñez está en detención preventiva."Carlos Mesa ha mostrado que no va a colaborar con la justicia. Que quede en su conciencia y en su irresponsabilidad como ciudadano el no haber aportado a la investigación. Ya la comisión (de fiscales) decidirá, en función a los elementos que tengamos, la condición en la que va a comparecer ante la justicia", dijo Quispe.Entre esos elementos citó declaraciones de tres testigos del MAS recibidas recientemente y las de los cinco opositores previstas para la próxima semana.La expresidenta del Senado Adriana Salvatierra y el expresidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, quienes renunciaron durante la crisis política de 2019, dijeron, tras acudir a la Fiscalía, que habían presentado testimonios y documentos que respaldan la denuncia de que lo ocurrido fue un golpe de Estado.A ellos se sumó, con un testimonio parecido según su propia declaración a la prensa, la exvicepresidenta de Diputados Susana Rivero, quien renunció dos días después de que Áñez tomó el Gobierno.Los citados para la próxima semana son los asesores Jerjes Justiniano, del exlíder cívico Luis Fernando Camacho; Ricardo Paz y José Antonio Quiroga, de Mesa; Luis Vásquez, del expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), y el exdiputado Roberto Moscoso.

