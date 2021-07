https://mundo.sputniknews.com/20210701/chile-va-por-quebrar-la-historia-frente-a-brasil-su-eterno-verdugo-1113720226.html

Chile va por quebrar la historia frente a Brasil, su eterno verdugo

Los chilenos todavía tienen grabado en la memoria aquel famoso "palo de Pinilla", expresión con la que pasó a la historia el remate que el delantero Mauricio Pinilla estrelló contra el travesaño en el último minuto del alargue del encuentro entre Chile y Brasil por los octavos de final de la Copa del Mundo de 2014.Brasil terminó ganando aquel cruce en la tanda de penales pero los chilenos aún sienten que estuvieron a punto de eliminar al dueño de casa —mucho antes del estrepitoso 7-1 que le propinarían los alemanes en semifinales— pero acabaron siendo otra vez víctimas de una suerte de maldición que los lleva a tener a los brasileños como el verdugo más frecuente de las esperanzas chilenas.El historial entre brasileños y chilenos es ampliamente favorable a Brasil. Se enfrentaron en 72 ocasiones, de las cuales 50 culminaron con alegría para los brasileños. Chile solo se llevó ocho triunfos, el último de ellos en 2015 por las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Rusia 2018.Pero lo que más preocupa a los chilenos no es el historial en sí sino la reiteración de cruces eliminatorios en los que la esperanza chilena fue destrozada por el combinado verdeamarelo. Como muestra basta repasar la historia de las Copas del Mundo.Brasil fue justamente el encargado de ponerle fin al sueño chileno de ganar una Copa del Mundo en la edición de 1962, disputada justamente en Chile. El conjunto local alcanzó las semifinales, en lo que hasta hoy sigue siendo su mejor actuación. En aquel partido, disputado en el Estadio Nacional de Santiago, aquel Brasil con Pelé como estrella despachó a los locales por 4 goles a 2.No volvieron a cruzarse por Copas del Mundo hasta la edición de Francia 1998, cuando disputaron un encuentro por los octavos de final. Dos goles de Cesar Sampaio y dos de Ronaldo eliminaron a Chile, que solo pudo descontar por medio de Marcelo Salas.Brasil volvería a ser una pared infranqueable para Chile en los octavos de final Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. La edición de 2010 marcó una superioridad contundente para los brasileños, que golearon 3 a 0 con tantos de Juan, Luis Fabiano y Robinho. En 2014, el encuentro fue parejo y, tras 1 a 1, el local pasó de fase en los penales, no sin antes sufrir por el remate en el palo de Pinilla.Chile no clasificó para la edición de 2018 y también puede echar la culpa a los brasileños. La Roja había llegado a la última fecha del torneo con chances de sacar los boletos a Rusia pero una derrota 0-3 con los brasileños en Sao Paulo terminó dando la clasificación a Perú.La historia de la Copa América no es mucho más benévola con los chilenos. La última vez que se cruzaron por este certamen fue la edición de 2007, disputada en Venezuela. Los brasileños mandaron a casa a los chilenos con un inapelable 6 a 1 en cuartos de final. En esa misma edición, Brasil ya había goleado 3 a 0 a La Roja en la primera fase.Para ratificar la maldición de encontrarse con Brasil, Chile no enfrentó a la canarinha en 2015 y 2016, las únicas dos ediciones en las que resultó campeón.Es cierto que el historial de la Copa América tiene victorias chilenas frente a Brasil pero se concentran en las primeras fases. El último triunfo rojo fue en la Copa América de 1993, con sede en Ecuador. Por el Grupo B, Chile se impuso por 3 goles contra 2 frente a los brasileños. La victoria chilena más abultada por Copa América fue un 4 a 0 en la edición de 1987, jugada en Argentina.

