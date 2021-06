https://mundo.sputniknews.com/20210624/lapadula-y-brereton-los-goleadores-europeos-de-la-copa-america-2021-1113514077.html

Lapadula y Brereton: los goleadores europeos de la Copa América 2021

Lapadula y Brereton: los goleadores europeos de la Copa América 2021

Dos goleadores nacidos en Europa ya mostraron su clase y prometen convertirse en las revelaciones de la Copa América 2021. Se trata del italiano Gianluca... 24.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-24T16:52+0000

2021-06-24T16:52+0000

2021-06-24T16:52+0000

américa latina

copa américa 2021

perú

fútbol

chile

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1113513594_0:0:2092:1177_1920x0_80_0_0_e83b764d12a8c1988864d187c8498906.jpg

Gianluca Lapadula, nacido en Turín, Italia, en 1990, convirtió frente Ecuador su primer gol con la selección peruana y comenzó a pagar la apuesta que el entrenador argentino de Perú, Ricardo Gareca, hizo en 2016 para nacionalizar a un deportista que supo ser convocado en Italia.La conexión de Lapadula con Perú viene de su madre, Blanca Aida Vargas Higinio. Sin embargo, Lapadula vivió toda su vida como italiano y ni siquiera había visitado tierras peruanas hasta que fue convencido de ser parte de la selección.El vínculo con Perú, si bien era débil, era conocido por Gareca, que entrena a Perú desde 2015 y un año después de tomar el cargo decidió hacer un viaje a Italia para poner en marcha un operativo que consiguiera que el italiano, en ese momento goleador de la segunda división italiana con el Delfino Pescara, se pusiera la albirroja.El entrenador argentino viajó a Italia en febrero de 2016 con la misión de mantener una charla con el futbolista. La reunión se concretó en un restaurante de la ciudad de Pescara, al que el futbolista asistió acompañado de su madre, quien según reportaron medios peruanos no solo sirvió de nexo cultural sino que ejerció como traductora, ya que el joven futbolista no hablaba una palabra de español. "Estamos conociéndonos", dijo Gareca luego de aquel encuentro.A pesar del optimismo del entrenador, Lapadula no se fue de la reunión tan convencido. De hecho, su respuesta fue negativa en aquel momento. El futbolista prefirió, en ese momento, ponerse la camiseta azul de Italia, que tenía al delantero entre sus alternativas. En noviembre de 2016, estuvo entre los preconvocados para un encuentro entre Italia y Liechtenstein por las Eliminatorias para la Copa del Mundo de 2018 pero quedó fuera de la lista definitiva y algunos días después integró el banco de suplentes en un amistoso contra Alemania, aunque no ingresó.El soñado debut con la casaca azul llegó en junio de 2017, cuando Lapadula fue incluido como titular en un amistoso frente a San Marino. En un plantel de jóvenes, el delantero de madre peruana lució el número nueve y se despachó con un triplete que puso su nombre en las portadas de todos los medios deportivos italianos.La incursión de Lapadula con la camiseta de Italia era seguida con expectativa por los peruanos, que consideraron que aquellos partidos significaban la pertenencia definitiva del futbolista al combinado nacional del país europeo. Sin embargo, para ser considerado definitivamente como internacional italiano por la FIFA, Lapadula debía jugar un partido más con Italia.El futbolista no volvió a ser llamado por Italia y durante esos años creció la posibilidad de que diera un golpe de timón y accediera a ponerse la camiseta peruana. Mientras tanto, surgía entre los peruanos cierto rencor por la negativa de Lapadula de defender a Perú en 2016. Un extraño tatuaje que el delantero se hizo en su brazo con la imagen de un indio un tanto genérico no logró acercarlo a los despechados fanáticos peruanos.Todo cambió en octubre de 2020, cuando el mismísimo canciller de Perú, Mario López Chávarri, anunció en rueda de prensa que Lapadula iniciaría los trámites para obtener la ciudadanía peruana. "Nosotros tomamos conocimiento, hace unos días, de que el futbolista tenía interés de la inscripción en uno de los consulados", dijo el ministro en entrevista con RPP Noticias.Las palabras del canciller del entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020) convirtieron el caso Lapadula casi que en un tema de Estado. De hecho, López Chávarri debió aclarar más tarde que el futbolista no había recibido un trato especial que otros peruanos en el consulado de Turín, aunque "por supuesto que la Cancillería está con la selección".Quiso el destino que el italiano llegara por primera vez a Lima en las horas previas a que Vizcarra fuera destituido por el Congreso, desatando una nueva crisis política en Perú. Con la ciudadanía peruana en su mano, el futbolista quedó habilitado para disputar los encuentros frente a Chile y Argentina por Eliminatorias, ya que no había disputado partidos oficiales con Italia.Pasaron más de seis meses para que el delantero pudiera anotar su primer gol vestido con la clásica banda roja cruzando el pecho. "Estoy muy feliz de haber marcado mi primer gol con la blanquirroja", celebró el futbolista en su cuenta de Instagram.¿Quién es Ben Brereton, el inglés que juega para Chile?Haciendo honor a la eterna rivalidad entre chilenos y peruanos en el fútbol, la selección roja también se agenció a un futbolista europeo para la Copa América 2021: el inglés Ben Brereton.Nacido el 18 de abril de 1999, en la ciudad de Stocke-on-Trent, Brereton es hijo de padre británico y madre chilena, su nexo con el país sudamericano. Sin embargo, el actual delantero del Blackburn Rovers de la segunda división del fútbol inglés todavía no sabía español cuando, en diciembre de 2020 fue contactado por el entonces entrenador de la selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda."El señor Rueda nos contactó y tuvo una conversación con Ben, con el papá y conmigo. Empezamos a hablar y surgió que Ben quería ir a Chile a jugar así que hicimos todos los trámites en Londres", contó Andrea Díaz, madre del futbolista a la cadena TNT Sports.A pesar de que había disputado algunos partidos con selecciones juveniles de Inglaterra, obtener la ciudadanía chilena le permitió quedar habilitado para comenzar a defender a Chile desde 2021.Si bien Rueda abandonó al equipo nacional de Chile en enero, su sucesor, el uruguayo Martín Lasarte, mantuvo al inglés en el radar y lo convocó por primera vez en el mes de mayo para la doble fecha de Eliminatorias de junio, frente a Argentina y Bolivia. Brereton se mantuvo entre los convocados para la Copa América 2021.Brereton consiguió la titularidad en el segundo partido frente a Bolivia, en el que también hizo su primer gol para Chile.

https://mundo.sputniknews.com/20210618/messi-suarez-y-otros-9-astros-juegan-su-ultimo-baile-en-la-copa-america-1113359475.html

https://mundo.sputniknews.com/20210621/escandalo-en-la-copa-america-denuncian-a-un-miembro-de-la-delegacion-uruguaya-por-acoso-sexual-1113409173.html

perú

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

copa américa 2021, perú, fútbol, chile, deportes