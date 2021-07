https://mundo.sputniknews.com/20210701/ampliacion-de-capital-del-fmi-para-que-quieren-ese-dinero-los-paises-ricos-1113707120.html

Ampliación de capital del FMI: ¿Para qué quieren ese dinero los países ricos?

El FMI ampliará su capital en el equivalente de 650.000 millones de dólares en DEG (Derechos Especiales de Giro) para la recuperación pospandemia y para... 01.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-01T16:30+0000

2021-07-01T16:30+0000

2021-07-01T16:31+0000

firmas

economía

pandemia de coronavirus

covid-19

recuperación

kristalina georgieva

vacuna

coronavirus

pandemia

fondo monetario internacional (fmi)

Los DEG son la unidad de cuenta creada por el Fondo cuya cotización se define por una canasta de monedas de las potencias económicas (dólar, yuan, yen, euro y libra esterlina). Ese dinero se repartirá entre los 190 países miembros de la institución financiera multilateral. Esta medida, en primera instancia, puede parecer como una decisión progresiva de la actual conducción del Fondo a cargo de la búlgara Kristalina Georgieva y de los países que dominan ese organismo internacional.Sin embargo, si bien para la mayoría de los países es mejor recibir recursos del FMI sin ningún costo, lo cierto es que las economías más fuertes recibirán gran parte de esos fondos.Por ejemplo, EEUU sumará casi 110.000 millones de dólares en DEG a sus reservas. ¿Por qué y para qué necesita esos recursos una potencia que emite una moneda de aceptación internacional y no requiere esa ayuda financiera?Lo que sucede es que la distribución de ese capital adicional del FMI se realizará de acuerdo a la cuota (participación) de cada país en la institución. EEUU posee casi el 16,52% de las "acciones" del "capital" del Fondo.Le sigue China con el 6,15% y Japón con el 6,09%, luego aparecen Alemania con el 5,32%, Francia y Gran Bretaña con el 4,03% cada uno, e Italia con 3,02%.De esta manera, siete países concentran 45,16% de las cuotas del FMI. O sea, se repartirán cerca de 294.000 del total de 650.000 millones de dólares de ampliación de capital.Los países más necesitados de recursos tienen cuotas muy bajas. Por caso, 24 países de África juntos sólo reúnen 1,34%. En total, serán 8.710 millones de dólares, y cada uno recibirá apenas unos 363 millones de dólares.¿Quién está más apremiado por esos recursos adicionales, ese grupo de siete potencias o esos países africanos? La respuesta es obvia pero no tanto para los dueños de la actual arquitectura financiera internacional desigual y regresiva.DistribuciónEl DEG es un activo de reserva creado por el FMI en 1969 y asignado a los países miembros participantes en proporción a sus cuotas para satisfacer la necesidad mundial a largo plazo de complementar los activos de reserva existentes. Cada país miembro podrá utilizar los DEG para obtener reservas en divisas de otros países miembros y efectuar pagos internacionales y al FMI. Kristalina Georgieva explicó que la nueva asignación de DEG beneficiará a todos los países miembros y respaldará la recuperación mundial tras la crisis del COVID-19. Señaló que esos recursos proporcionarán liquidez adicional al sistema económico mundial al sumar activos de reserva.Pero no aclaró que la distribución será desigual. Para dar respuesta a esta evidente desproporción de países ricos que suman más DEG con países pobres que reciben menos DEG, planteó que tratará de convencer a "los países miembros, que gozan de situaciones financieras sólidas, que reasignen sus DEG para brindar apoyo a países vulnerables y de bajo ingreso". Un dato no menor es que las potencias económicas tienen que aceptar redistribuir los DEG que recibirán, más allá de la sugerencia que pueda realizar la conducción del FMI.Ingresos mediosEn esa redistribuciónadicional de DEG, que vendría a dar respuesta a la desigualdad inicial en reparto, quedan de todos modos fuera la mayoría de los países considerados de ingreso medio, ya que Georgieva adelantó que ese segundo reparto sería para países vulnerables y pobres.Una recuperación transformadora tras la pandemia de COVID-19 requiere, en cambio, una alianza global con inclusión de los países de ingreso medio ya que estos son actores claves para el desarrollo mundial.Esta definición corresponde a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante la Reunión de alto nivel sobre los Países de Ingreso Medio, convocada en Nueva York por el Presidente de la 75⁰ sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Volkan Bozkir. La presentación de Bárcena permite eludir la restricción definida por el FMI para la reasignación de DEG de países ricos pues para la secretaria ejecutiva de la CEPAL, el PIB per cápita no debe ser el único criterio para definir los niveles y necesidades de desarrollo y no puede ser utilizado para excluir a los países de ingreso medio (MICs, por sus siglas en inglés) del financiamiento y preferencias comerciales. CifrasBárcena detalló que los MICs son actores clave del desarrollo global ya que representan más del 75% de la población mundial y cerca de un tercio del PIB global. En ellos viven el 62% de las personas en situación de pobreza, atraen 45% de las inversiones y suman el 30% de las exportaciones mundiales. Además, abarcan el 96% de la deuda pública de los países en desarrollo (excluyendo a China e India), por lo que problemas de deuda y un potencial default de los países de ingreso medio podrían tener importantes repercusiones en los mercados financieros globales.Explicó también que el impacto económico y social del COVID-19 ha aumentado significativamente la brecha financiera de estos países. En este sentido, advirtió que América Latina y el Caribe es la región del mundo en desarrollo más endeudada.RecursosLa máxima autoridad de la CEPAL declaró que la capacidad para movilizar recursos externos es limitada y no está ligada al PIB per cápita y que la Ayuda Oficial para el Desarrollo es todavía importante para muchos países de ingreso medio. Por ejemplo, representó el 34% de los flujos financieros recibidos por países del Caribe en 2019.También advirtió que los flujos financieros ilícitos están en la raíz de muchos de los problemas ligados a la movilización de recursos domésticos. Según cálculos de la CEPAL, se estima que América Latina y el Caribe pierden 85.000 millones de dólares por año en salidas de capital de la región, debido a los flujos financieros ilícitos que resultan de la facturación comercial falsa de multinacionales.Bárcena destacó que las iniciativas de cooperación y financiamiento deben incluir a los MICs, que comprenden una gran diversidad de países con disímiles capacidades y necesidades.Señaló que algunas áreas clave para lograr una cooperación más inclusiva y reducir las brechas estructurales y asimetrías son las siguientes:1. El acceso igualitario a las vacunas, tanto para los países menos desarrollados como para los MICs.2. Medidas de financiamiento multilateral y de alivio de la deuda, que deben ser proporcionales a las necesidades de todos los países en desarrollo, incluyendo los MICs.3. Posibilitar una industrialización verde mediante el acceso a la tecnología, la inversión y la infraestructura. DeudaAmérica Latina y el Caribe es la región más endeudada del mundo en desarrollo: la deuda total de los gobiernos es de 79% del PIB y la deuda externa total (incluyendo la del sector privado) es de 56% del PIB.La región también tiene el indicador más elevado de servicio de la deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (59% del PIB). Esto está afectando especialmente a las pequeñas economías del Caribe, donde el sector del turismo se ha derrumbado por la pandemia del COVID-19. La falta de cooperación internacional durante la crisis, especialmente hacia los países de ingresos medio, es una de las razones por las cuales los niveles de deuda han aumentado considerablemente.En función del PIB per cápita, la mayoría de estos países está excluido de las iniciativas de alivio de la deuda y de aumento de la liquidez, como la que proporcionará el FMI con la ampliación del capital en DEG. Esto ignora el hecho de que los países de renta media se caracterizan por tener altos niveles de desigualdad y por compartir vulnerabilidades con los países de bajos ingresos.Por caso, sólo cuatro países de América Latina y el Caribe (Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, todos del Caribe) participan en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda; el resto está excluido.Queda en evidencia que no es suficiente la expansión de recursos del FMI, sino que se requiere de la redistribución de ese dinero desde países desarrollados hacia países pobres pero también hacia todos los países en desarrollo.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

2021

