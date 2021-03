https://mundo.sputniknews.com/20210330/por-que-hay-poco-gasto-verde-en-la-recuperacion-economica-pos-covid-19-1110635878.html

¿Por qué hay poco 'gasto verde' en la recuperación económica pos-COVID-19?

Esta evaluación fue realizada por el Observatorio de la Recuperación Global, impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) y

Esta evaluación fue realizada por el Observatorio de la Recuperación Global, impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) y la Universidad de Oxford.Por ejemplo, sólo 368.000 millones de dólares del total de 14,6 billones de dólares gastados por esos países en medidas de recuperación a corto y largo plazo favorecen, por ejemplo, la disminución de las emisiones de gases invernadero.El informe ¿Estamos reconstruyendo mejor? Hoja de ruta para un gasto verde e inclusivo en la recuperación pos-COVID-19, elaborado por el Proyecto de Recuperación Económica de Oxford y el PNUMA, hace un llamado a los gobiernos para que inviertan de manera más sostenible y aborden las desigualdades a medida que estimulan el crecimiento tras la devastación provocada por la pandemia.RetornosCada vez existen más evidencias acerca de que el gasto fiscal verde puede generar retornos económicos más elevados que las alternativas de gasto tradicionales. Además, un gasto verde bien diseñado puede contrarrestar las crisis ambientales del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, al mismo tiempo que genera importantes beneficios sociales. Agrega que “los gobiernos tienen una oportunidad única para emprender trayectorias sostenibles que prioricen las oportunidades económicas, la reducción de la pobreza y la salud planetaria a la vez”.Patrones de gasto¿Se han alineado los patrones de gasto COVID con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de París? El documento Oxford-PNUMA concluye que no, analizando más de 3000 políticas de gasto del seguimiento del Observatorio de Recuperación Global de las cincuenta economías. Se pregunta: "¿Estamos reconstruyendo mejor?". Y se responde: todavía no. Los primeros hallazgos de esa investigación indican que el gasto verde global es hasta ahora muy poco en relación con la escala de las crisis ambientales en curso.Señala que, sin embargo, "las oportunidades de gastar de manera sensata en la recuperación aún no han terminado. Los gobiernos pueden aprovechar este momento para asegurar la prosperidad económica, social y ambiental a largo plazo”.Inversión ecológicaLa gran mayoría del gasto verde proviene de un pequeño grupo de países de altos ingresos. Las limitaciones de la deuda han restringido el gasto en las economías de mercados emergentes y en desarrollo.El informe Oxford-PNUMA destaca cinco importantes oportunidades de inversión ecológica: “Nuestra capacidad para informar y monitorear mejor las inversiones realizadas por los países para abordar los efectos socioeconómicos de lapandemia del COVID-19 es vital para mantener por buen camino una recuperación ecológica e inclusiva”, agrega Achim Steiner, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este sentido, el Observatorio de Recuperación Global y la Plataforma Data Futures del PNUD “ofrecen a los responsables de la formulación de políticas un sólido conjunto de puntos de recopilación de datos y conocimientos. Ampliar el acceso a dichos recursos ayudará a aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de las inversiones que se están realizando ahora y su impacto en nuestro futuro sostenible”, añadió Steiner.PreguntasEl profesor de Economía Ambiental de Oxford, Cameron Hepburn, dijo que “este informe es una llamada de atención. Los datos del Observatorio de Recuperación Global muestran que no estamos reconstruyendo mejor, al menos no todavía. Sabemos que una recuperación verde sería una ventaja para la economía y para el clima, así que es momento de tomar cartas en el asunto”.Los especialistas enfatizan que la recuperación verde puede generar un crecimiento económico más fuerte, al tiempo que ayudaría a cumplir con los objetivos ambientales globales y a abordar la desigualdad estructural. En el informe se plantean cinco preguntas para el camino hacia la recuperación verde sostenible:En general, hasta ahora, el gasto verde global ha sido insuficiente en relación con la escala de las crisis ambientales en curso, en referencia al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, con lo cual se han perdido importantes beneficios sociales y económicos a largo plazo.ProyectosLos destinos más relevantes del análisis en términos de gastos para la recuperación fueron los siguientes:Epicentro de la crisisAmérica Latina y el Caribe se han convertido en el epicentro global del COVID-19. El costo humano ha sido trágico, con cerca de 800.000 vidas perdidas, y un elevado costo económico. La más reciente actualización de las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional estima que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) para América Latina y el Caribe fue de 8,1% en 2020.Consideraciones medioambientales para las medidas de estímulo, de recuperación y rescate son imperativas para desarrollar la resiliencia del sistema, apoyar los esfuerzos de salud pública y reducir la probabilidad de futuras pandemias y riesgos ambientales y climáticos de mayor alcance.Las políticas fiscales verdes pueden desempeñar un papel clave en los esfuerzos de recuperación de los países al eliminar las ineficiencias en el gasto público y recaudar ingresos fiscales adicionales que pueden dirigirse hacia medidas de alivio inmediatas del COVID-19, al tiempo que apoyan las inversiones a mediano y largo plazo y la planificación para un futuro más sostenible e inclusivo.Desastres ambientalesTambién existe una necesidad urgente de integrar las consideraciones sobre el clima, la naturaleza y la contaminación en los procesos de finanzas públicas de las economías regionales.A la vez, explorar el papel de las políticas fiscales verdes en la ecologización de una recuperación del COVID-19 con el objetivo de apoyar los esfuerzos de salud pública, reducir los riesgos ambientales y del cambio climático y fortalecer el sistema frente a crisis futuras.El informe La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19): una oportunidad de aplicar un enfoque sistémico al riesgo de desastres en el Caribe resalta que el riesgo de desastres es sistémico y genera complejas interacciones entre los sistemas humano, social, político y económico, por un lado, y los sistemas naturales por el otro.Elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) subraya la urgencia de avanzar hacia un enfoque sistémico en materia de riesgo de desastres, principalmente en el Caribe, región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, con economías dependientes del turismo extranjero y con altos niveles de endeudamiento.La pandemia de COVID-19 demostró hasta qué punto un único peligro tiene el potencial de desencadenar una sucesión de acontecimientos que perjudican a los sistemas que sostienen la vida en las sociedades y las economías del mundo entero. El destino social y económico de la región está indisolublemente ligado al de la naturaleza. Los gobiernos tienen la oportunidad y la responsabilidad de garantizar que las medidas de emergencia a corto plazo conduzcan a un futuro mejor.

