https://mundo.sputniknews.com/20210629/virus-vs-vacunas-la-carrera-por-ganarle-a-las-nuevas-variantes-de-covid-19-1113646276.html

Virus vs. vacunas: la carrera por ganarle a las nuevas variantes de COVID-19

Virus vs. vacunas: la carrera por ganarle a las nuevas variantes de COVID-19

Mientras los países avanzan en la vacunación, surgen cada vez más variantes que reducen la efectividad de las vacunas y obligan a desarrollar nuevas.

2021-06-29T22:10+0000

2021-06-29T22:10+0000

2021-06-29T22:10+0000

big bang

la nueva cepa británica del coronavirus

vacuna contra coronavirus

pandemia de coronavirus

transmisión

la india

vacuna

vacunación

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113646607_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_d22e06054bda24a5110a235baa79285a.jpg

Virus vs. vacunas: la carrera mundial por ganarle a las nuevas variantes Mientras los países avanzan en la vacunación, surgen cada vez más variantes que reducen la efectividad de las vacunas y obligan a desarrollar nuevas. Hablamos con el doctor Pablo Tsukayama acerca de las características de la variante delta, las diferencias entre cepa y variante, cómo se producen y los efectos de la vacunación.

La pandemia parece no tener fin. En medio de la vacunación mundial, aparece una nueva variante (Delta) que preocupa al mundo porque podría ser más resistente a las vacunas que tenemos hoy. Pero no es la única: también está la P.1 (o Gamma), la andina (o Lambda) y hasta la Delta Plus, la última en surgir. La Delta preocupa en especial a los científicos por los estragos que causó en India en los últimos meses. Hoy está presente en más de 80 países y en el Reino Unido representa ya el 90% de los casos. A pesar de tener una elevada tasa de vacunación, en este país se han producido nuevos brotes de coronavirus debido a la nueva variante. El especialista habló también sobre las características de la variante Delta —en cuanto a transmisibilidad, sintomatología y mortalidad—, sobre cómo se produce una nueva variante y en qué se diferencia con una nueva cepa, y al trabajo de los laboratorios en versiones 2.0 de las vacunas. Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

la india

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, la nueva cepa británica del coronavirus, vacuna contra coronavirus, pandemia de coronavirus, transmisión, la india, vacuna, vacunación, reino unido