https://mundo.sputniknews.com/20210629/el-asteroide-con-mayor-riesgo-de-impactar-la-tierra-la-nasa-ya-sabe-la-posible-fecha-1113650662.html

El asteroide con mayor riesgo de impactar la Tierra: la NASA ya sabe la posible fecha

El asteroide con mayor riesgo de impactar la Tierra: la NASA ya sabe la posible fecha

El asteroide 29075 (1950 DA) mide 1,1 km de diámetro y desde el 2001, gracias a precisos cálculos, se sabe que es el asteroide con más posibilidades de... 29.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-29T23:15+0000

2021-06-29T23:15+0000

2021-06-29T23:15+0000

ciencia

asteroide próximo a la tierra (nea)

impacto

astronomía

asteroide

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113650814_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c6995e49b7e50fe5d0646c46a8b7cf9.jpg

De forma frecuente, asteroides de diferentes tamaño llevan una trayectoria que los acerca a la Tierra. Aunque suene alarmante, la posibilidad de impacto ha sido previamente estudiada y ninguno de estos cuerpos celestes rocosos suponen un riesgo para la humanidad: el asteroide más peligroso para el futuro del planeta no llegará hasta el 16 de marzo de 2880.El asteroide 29075 (1950 DA) fue descubierto el 23 de febrero de 1950. Tras ser observado durante 17 días, desapareció hasta que se lo volvió a ver el 31 de diciembre de 2000, aunque en principio los astrónomos creyeron que se trataba de un asteroide nunca antes registrado. Durante marzo de 2001, la trayectoria del 29075 (1950 DA) fue seguida por el observatorio Goldstone y el radiotelescopio de Arecibo. El asteroide de 1,1 kilómetros de diámetro se desplazaba a 7,8 millones de kilómetros de la Tierra, equivalentes a 20,3 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna. ¿Este asteroide impactará la Tierra?Los registros y cálculos realizados a principios de siglo y publicados en la revista científica Science indicaban que la probabilidad de que el asteroide 29075 (1950 DA) impactase en la Tierra era de 0,33%, algo que ocurriría el 16 de marzo de 2880. Según el estudio, el asteroide presentaba entonces una calificación de riesgo de impacto de 0,17 en la escala de Palermo, que mide el riesgo de colisión de un objeto próximo a la Tierra —NEO, por sus siglas en inglés—.Los eventos con valores inferiores a -2 la escala de Palermo no representan riesgos probables. En cambio, los eventos con valores entre -2 y 0 "ameritan un seguimiento cuidadoso", y aquellos entre 0 y 2 reflejan situaciones que "merecen cierto nivel de preocupación", explica la NASA. El valor de 0,17 en la escala de Palermo estimado por los astrónomos era suficiente para que el asteroide 29075 (1950 DA) fuese considerado el NEO con mayor posibilidad de chocar con la superficie terrestre. No obstante se han realizado mediciones posteriores que indican que el riesgo de colisión bajó al 0,012%, mientras que el sistema Sentry de la NASA para monitorización de impactos de asteroides indica que el último valor registrado en la escala de Palermo para el 29075 (1950 DA) es de -1,42. El asteroide 29075 (1950 DA) continúa siendo la mayor amenaza registrada hasta ahora por la NASA. La agencia espacial sostiene que los valores registrados podrían aumentar o disminuir con el paso del tiempo a medida que se continúa investigando el asteroide, que en 2032 volverá a estar lo suficientemente cerca de la Tierra como para realizar nuevas mediciones de radar.Qué daños podría causar un asteroideSegún la NASA, el impacto de una roca espacial de entre 25 metros y menos de un kilómetro de diámetro —hasta 50 metros se lo considera un meteoroide; más de 50, un asteroide— provocaría un daño mayormente local. Mientras que si el objeto tuviera de uno a dos kilómetros de diámetro, el choque "podría tener efectos a nivel mundial". Impactos de asteroides de más de 100 metros de diámetro ocurren cada 2.000 años y causan un "daño significativo en el área" donde caen, señala la NASA. En cambio, eventos con asteroides tan grandes que podrían amenazar la vida en el planeta ocurren cada "pocos millones de años". El asteroide que se estrelló en la Tierra hace 66 millones de años y causó la extinción de los dinosaurios medía unos 10 kilómetros de diámetro y provocó la formación del cráter Chicxulub, de más de 150 kilómetros de diámetro, al noroeste de la península de Yucatán, en el sur de México.Día Internacional de los AsteroidesCon el propósito de tomar conciencia sobre el peligro que implican los impactos de asteroides, cada 30 de junio se celebra el Día Internacional de los Asteroides, por resolución de la ONU aprobada el 6 de diciembre de 2016. La fecha recuerda el impacto del bólido de Tunguska, en el territorio ruso de Siberia, ocurrido ese mismo día de 1908.

https://mundo.sputniknews.com/20210504/simulacro-de-la-nasa-cientificos-no-pueden-evitar-que-un-asteroide-destruya-europa-1111864754.html

https://mundo.sputniknews.com/20201010/este-asteroide-puede-tener-todo-lo-que-necesitamos-saber-sobre-el-origen-de-la-vida-en-la-tierra-1093083579.html

https://mundo.sputniknews.com/20200430/las-teorias-y-misterios-que-rodean-al-bolido-de-tunguska-1091278252.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asteroide próximo a la tierra (nea), impacto, astronomía, asteroide