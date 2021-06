https://mundo.sputniknews.com/20210624/la-denuncia-de-rusia-contra-la-otan-1113515663.html

Ausencia de la reacción de los países de la OTAN a las propuestas del presidente de Rusia, Vladímir Putin sobre la estabilidad estratégica. Una actitud que ha... 24.06.2021

Oídos sordosLavrov ha declarado esta situación, tema central de la jornada final del evento, ante más de 600 delegados procedentes de 109 países, además de los representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa [OSCE] y la ONU, que se reunieron en la capital rusa para abordar temas como las amenazas y los retos modernos para la seguridad en Europa, Asia, África y América Latina.El canciller ruso calificó como "alarmante al extremo" la situación configurada en el ámbito de la estabilidad estratégica, y se encargó de argumentarlo. "La salida unilateral de Washington del Tratado sobre los Misiles de Alcance Medio y Corto [INF], dañó seriamente todo el sistema de control de las armas nucleares y sus portadores. En relación a eso, nos extraña la ausencia de una reacción clara de los países de la OTAN a la propuesta del presidente ruso de impedir el surgimiento en Europa de misiles de esta clase con base en tierra, tanto con cargas nucleares como sin éstas. Putin expresó al mismo tiempo la disposición de coordinar las medidas de verificación, a lo que Occidente procura hacer caso omiso"."Nuestras acciones, en todo caso, van encaminadas a garantizar la seguridad de Rusia y la de sus aliados", remachó Lavrov.Primer avisoConsecuencias muy graves. Son las que pueden tener las provocaciones contra Rusia, como la que realizó el destructor británico HMD Defender, que este miércoles se adentró tres kilómetros en aguas rusas cerca de Crimea, y que abandonó luego de que la Flota rusa abriera fuego de advertencia, según el Ministerio ruso de Defensa.Moscú considera la maniobra del Defender como una flagrante violación de la convención de la ONU y ha instado a Londres a investigar con detenimiento las acciones de su buque en el mar Negro.Pero la respuesta de Londres a este pedido de Moscú fue la que tal vez se podría esperar: negó que se produjera disparo alguno de advertencia en el mar Negro y aseguró que el barco se encontraba navegando en aguas ucranianas realizando un "paso rutinario por un corredor internacionalmente reconocido. […] El buque de la Armada Real está navegando de forma inocente por aguas territoriales de Ucrania""Inocente no es, porque alguien me tendría que explicar qué hace un barco británico, muy lejos de sus fronteras, en aguas rusas, muy lejos de cualquier interés propio, muy lejos de cualquier colonia que sigue manteniendo el imperio británico. El destructor ha ido a una manera de provocación. O sea, 'no pasaba por allí [de casualidad]', ha ido allí con la intención de provocar a Rusia y de mantener esta Guerra Fría, cada vez más caliente, contra Rusia por motivos que todavía no nos han explicado las autoridades occidentales de la OTAN", expresa al respecto el analista internacional Carlos Martínez."Formamos especialistas únicos": universidad rusa trae conocimientos espaciales a LatinoaméricaEspecialistas extremadamente demandados por el mercado laboral capaces de resolver tareas únicas. Los está formando para Latinoamérica la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia [UESOR], entre cuyas ofertas fuertes resalta la educación espacial, donde ya hay resultados impresionantes.Algunos frutos de la cooperación en esta materia con países latinoamericanos integran la recién inaugurada exposición de esa universidad en el emblemático Centro de Cosmonáutica y Aviación de Moscú que alberga los logros de Rusia en la exploración espacial. Entre los artefactos expuestos se encuentran nanosatélites creados en colaboración del centro docente ruso con universidades de América Latina."En total, tenemos acuerdos de cooperación con más de 30 universidades de casi todos los países de América Latina, donde los resultados más palpables los conseguimos con la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, con la que pusimos en órbita un nanosatélite. También lanzamos dos nanosatélites con la Universidad UTE de Ecuador: el primero fue ensamblado por ambas partes, al tiempo que el segundo fue hecho al 100% por la UTE", indicó a Sputnik el director del Centro de Cooperación Científico-Técnica e Innovadora con Países Iberoamericanos de la UESOR, Nikolái Frolov.Llega a España la reforma a las pensionesLa 'primera pata' de la reforma a las pensiones tiene todavía algunos flecos sueltos, pero se espera que en los próximos días se acabe ajustando de manera definitiva con la venia del Gobierno, la patronal y lo sindicatos. Así lo afirmó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.Con fecha 14 de junio, un borrador del anteproyecto que podría experimentar algunos cambios, la reforma suprimirá dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013 del Gobierno del expresidente Mariano Rajoy: el índice de revalorización de las pensiones [IRP], que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad."Estas son dos modificaciones que son positivas en el sentido de que eliminan dos elementos claramente regresivos respecto a las pensiones públicas en España. Son dos elementos que se habían introducido en la anterior modificación realizada por el Partido Popular [PP] en los que se establecía una serie de límites a la revalorización de las pensiones de tal manera que las pensiones podían perder poder adquisitivo año a año, al revalorizarse por debajo del Índice de Precios al Consumo [IPC], es decir, por debajo de la inflación", señala al respecto el economista José Luis Carretero Miramar.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

