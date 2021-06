https://mundo.sputniknews.com/20210624/bicentenario-de-carabobo-el-ejercito-festeja-con-la-recuperacion-de-1000-vehiculos-de-combate-1113492445.html

Bicentenario de Carabobo: el Ejército festeja con la recuperación de 1.000 vehículos de combate

Venezuela llega a la celebración bicentenaria de la batalla de Carabobo con la incorporación de más de 1.000 vehículos de combate restaurados por completo... 24.06.2021, Sputnik Mundo

Sputnik estuvo presente en el último ensayo previo al desfile militar de este 24 de junio. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, supervisó la última práctica del desfile cívico-militar, donde serán presentados los tanques de guerra y vehículos blindados rescatados.Padrino López aseguró desde Carabobo (centro del país), que la recuperación del sistema de armas del Ejército de su país es una "proeza" y un "ejemplo digno de ver por los países oprimidos", que demuestra "la voluntad de vencer" a pesar del bloqueo económico.Recuperando tanques con las propias fuerzas En un taller ubicado en el estado de La Guaira, del litoral venezolano, un grupo de 15 trabajadores reparó en poco más de 20 días un vehículo blindado V-100, que el Ejército venezolano utilizaba para realizar tareas de reconocimiento."El tanque llegó aquí totalmente desmantelado. Le adaptamos el motor, los frenos, la caja, los vidrios, los cauchos; le colocamos cámaras 360, aire acondicionado y luces led. La repotenciación fue total", relató a Sputnik Douglas Zambrano, encargado del equipo de profesionales y técnicos que restauró el blindado, en una visita realizada al taller donde se realizan las reparaciones..La unidad V-100 fue recuperada en tiempo récord y entregada al Ejército el pasado 3 de mayo, en ocasión de cumplirse un año del intento de invasión por las costas de La Guaira, conocida como Operación Gedeón. Zambrano cuenta a Sputnik que en su cuadrilla hay ingenieros, mecánicos, pintores y herreros, pero destaca que "en realidad, todas son personas ingeniosas que han conseguido transformar las dificultades que tenemos por el bloqueo y las sanciones en una oportunidad para crear".Gilberto Padilla, uno de los mecánicos encargados de la reparación del tanque V-100 en La Guaira, señaló a Sputnik que el motor adaptado a este blindado es un Cummins 6BT, diseñado para camiones pesados."Los repuestos usados los reparamos, los dejamos como si fueran nuevos y los ponemos operativos. Estamos tratando de superar los problemas que se han venido, porque como no hay repuestos estamos solventando una cosa con otra", dijo Padilla."Yo también tengo mi tanque"La iniciativa "Yo también tengo mi tanque" comenzó en enero de 2021, por orden del presidente, Nicolás Maduro, con la asignación a oficiales activos o en situación de retiro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de una unidad para su reacondicionamiento. El plan tenía como meta elevar el apresto operacional y ampliar 0la capacidad defensiva del país sudamericano.Con una economía golpeada por el bloqueo y las sanciones impuestas por Estados Unidos, y las limitaciones para importar piezas para la optimización de su material bélico, la Comandancia del Ejército Bolivariano de Venezuela se dio a la tarea de rescatar y poner en operatividad más de 1.000 unidades blindadas con mano de obra y tecnología nacionales.Durante el ensayo previo al desfile del 24 de junio, el comandante general del Ejército Bolivariano, Domingo Hernández Lares, declaró que la reparación de los vehículos de combate fue "un regalo" al Ejército bolivariano.. "Hemos recuperado más de un millar, contando los sistemas blindados de artillería, de cañones, de ametralladoras, obuses, morteros", agregó.La campaña busca también fortalecer la voluntad del pueblo venezolano frente a la agresión de Estados Unidos, y conectar este sentimiento con el bicentenario de la batalla de Carabobo, que el 24 de junio 1821 enfrentó a las fuerzas comandadas por Simón Bolívar contra el imperio español, en el marco de la Guerra de Independencia.El jefe del Ejército se refirió al ahorro que representó para el país el trabajo hecho con manos y tecnologías propias, ya que en el mercado "el costo de un vehículo restaurado es de un millón de dólares y un vehículo nuevo de última generación, de siete millones de dólares, aproximadamente". Hernández Lares agregó que el rescate de estas unidades se hizo "sin sacar cuentas" y "con la mano de obra de todos los venezolanos, soldados, obreros, ministros, músicos, todo el mundo acudió a reparar los vehículos".El comandante general puso énfasis en el ingenio y la voluntad de los técnicos militares y civiles que repararon vehículos de cualquier naturaleza, desde camionetas y jeeps hasta un remolcador de tanques fabricado en 1945. Bloqueo económico vs. creatividad venezolanaCon piezas reparadas por personal militar y civil en talleres de la institución castrense, ministerios y gobernaciones, estos vehículos de combate ya han regresado totalmente operativos a las filas de la FANB, entre tanques Scorpion C-90, AMX-13, Dragoon 300 y vehículos tácticos V-100, además de tractores y camionetas utilizadas para operaciones de acción rápida."El pueblo venezolano se ha sumado para sacar todos los sistemas de armas de vieja data, operativos al 100% y modernizados, y unirlos a los materiales blindados modernos que tenemos, y son una garantía más para la conservación de la paz en nuestra república". Un año duraron los preparativos para la celebración bicentenaria de la batalla de Carabobo, considerada como el nacimiento político de Venezuela. En ese tiempo se llevaron a cabo actividades culturales, educativas, académicas, restauraciones de monumentos históricos, y hasta un Congreso Mundial de partidos políticos y movimientos sociales que tiene lugar en Caracas con la participación de 600 delegados de diferentes países. Sobre el significado actual de la batalla de Carabobo, el general en jefe Padrino López afirmó: "La Fuerza Armada está de pie, defendiendo la soberanía del país en todos los espacios geográficos y defendiendo justamente el legado que Bolívar no dejó aquí en Carabobo hace 200 años, la independencia nacional".

