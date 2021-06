Mouhammad Fadal, el migrante sin papeles que salvó a un bilbaíno de morir ahogado | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20210622/mouhammad-fadal-el-migrante-sin-papeles-que-salvo-a-un-bilbaino-de-morir-ahogado--video-1113428863.html

2021-06-22T16:27+0000

2021-06-22T16:27+0000

2021-06-22T16:48+0000

Un vecino de Bilbao llamado Imanol García salió de su casa el domingo 20 de junio, cogió su coche como de costumbre, sobre las 14:45 horas para ir a trabajar y de camino vio que había una multitud de gente apoyada en la barandilla que da al puente de la Merced de Bilbao. "Me temí lo evidente y paré rápido por si había que lanzarse al agua", explica a Sputnik el bilbaíno. Cuando llegó a la zona vio a un señor desmayado en el agua que ya estaba siendo rescatado por cuatro personas. Una de ellas era Mouhammad Fadal Diouf, un senegalés de 27 años que llegó a España hace cuatro años.Al ver al hombre, de 72 años, desvanecido en el agua, Fadal se quitó la mochila y se tiró al agua sin pensarlo dos veces. Lo colocó boca arriba para que pudiera respirar y lo empujó a la orilla. "Fueron casi 20 minutos", declara en conversación con Sputnik, "intentando mantener su cabeza recta para que pudiera respirar ya que estaba de espaldas", detalla. "Lo llevé hacia el borde porque se cayó en mitad del puente". Su hazaña le ha convertido en todo un héroe entre los vecinos y los usuarios de las redes sociales.Junto a Mouhammad se sumaron luego más personas. Otros dos migrantes y un policía municipal que se encontraba fuera de servicio. Minutos después apareció una barca de recreo que estaba navegando por la ría que les facilitó flotadores y les subieron al barco para poder tumbar al señor en un sitio firme. Según testimonios de los vecinos, el señor recibió el alta del hospital al día siguiente, el 21 de junio, y se encuentra recuperándose de lo sucedido. Mouhammad Fadal, jugador del Basket BilbaoLlegó a España hace cuatro años y en su tiempo libre aprovecha para jugar al baloncesto, una de sus principales aficiones. De hecho, forma parte de la plantilla de Bihotz Kantxa, una iniciativa del club de baloncesto de la ciudad de Bilbao que pretende llevar el deporte donde más se necesita para luchar por la igualdad de oportunidades. Sin embargo, su situación ilegal no le permite competir. El propio club de baloncesto ha alabado el acto de Fadal. "Queremos agradecer públicamente a Mouhammad, jugador de nuestro proyecto #BihotzKantxa, su acto heroico de ayer. No dudó en tirarse a la ría para salvar la vida de un hombre que cayó inconsciente. Eres un gran ejemplo de valores. Eres lo que queremos ser", afirmaban en su cuenta de Twitter.Sus amigos piden que se regule su situación por los actos heroicos que ha protagonizado, al igual que hizo el presidente de Francia Emmanuel Macron cuando concedió la nacionalidad a un migrante maliense tras evitar que un niño de cuatro años cayera de un cuarto piso. Mouhammad, además, no es la primera vez que salva a alguien de una muerte por ahogamiento. En 2019 ya salvó a una joven en esa misma ría que también cayó desfallecida. Después, Fadal tuvo que ser atendido de hipotermia tras su heroico gesto.

