Argentina: 1.000 desayunos para visibilizar a las personas sin techo y la pobreza

Argentina: 1.000 desayunos para visibilizar a las personas sin techo y la pobreza

Organizaciones sociales que conforman la Coordinadora Desde Abajo, dedicadas a la problemática de las personas en situación de calle y los reclamos populares... 22.06.2021, Sputnik Mundo

La llegada del invierno en Argentina es el momento en el año en que las organizaciones sociales más comprometidas hacen hincapié en la visibilización de las personas sin hogar, que viven en situación de calle, duermen en albergues nocturnos o subsisten día a día en hoteles familiares populares de las grandes ciudades, que es la población más vulnerable a la combinación de frío y carencia.La Coordinadora Desde Abajo realiza la campaña La Pobreza no puede Esperar desde mayo pasado y organizó el 22 de junio una acción de 1.000 desayunos en barrios vulnerables. Colaboran organizaciones como el MTD Aníbal Verón o Proyecto 7, una ONG creada en 2003 y autogestionada por personas que vienen de vivir en estas condiciones, dedicada a contener y ayudar a reinsertar a personas sin techo propio.El abandono que vive el estrato más marginalizado de la ciudadanía, una problemática agravada por la crisis habitacional y socioeconómica, afecta mucho más a las mujeres y las infancias, siempre más vulnerables al impacto irrevocable de la miseria y la exclusión.El último censo de personas en situación de calle, publicado en julio de 2019 por un conjunto de más de 40 organizaciones civiles, arrojó que había 7.251 personas en estas condiciones solo en la ciudad de Buenos Aires, entre quienes aproximadamente 20% eran mujeres, aunque el total superaría ampliamente las 10.000 personas en la actualidad, según estimó el referente de Proyecto 7, aunque no hay relevamientos actualizados.Del total de las personas registradas sin hogar hace dos años, 5.412 dormían en la calle, 1.340 en establecimientos con convenios estatales y 641 en los paradores del Gobierno porteño. Este relevamiento registró que, del total, 12% eran niños, niñas y adolescentes, lo que implicaría que en la actualidad podría haber casi 2.000 jóvenes sin techo en la ciudad.Más de 10 años de estancamiento y recesión en Argentina, sumados a las crisis que causó la pandemia en los sectores más vulnerables, han llevado a que crezca el número de familias sin hogar, a la par que se reduce el presupuesto estatal para contener y reinsertar a esta población expulsada del sistema.Políticas para terminar con la pobreza"Hace cinco años que cae el ingreso de los sectores populares. Esto no pasó nunca desde el regreso de la democracia [en 1983]. En los barrios no se come todo los días. Esta crisis pega más en los sectores que no tienen trabajo formal. Esto lo tiene que poder atender el Gobierno nacional y también el de la ciudad de Buenos Aires, que tiene un montón de recursos y donde más se nota la diferencia entre pobres y ricos", dijo a Sputnik Rodrigo Segura, del MTD Aníbal Verón, en la mesa armada en el Obelisco porteño.Argentina se encuentra en uno de sus momentos de emergencia económica y social más difíciles de su historia moderna, con índices de pobreza que alcanzan a casi la mitad de la población y que toca a seis de cada 10 menores de edad, falta de trabajo formal, recesión y una de las tasas de inflación anual de su moneda más altas del mundo, que fue de 36% en 2020 y cercana al 50% los dos años previos.En mayo pasado, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que se aumentará el universo de beneficiarios de la tarjeta Alimentar, para incluir a todas las familias en situación de vulnerabilidad con hijos e hijas menores de 14 años. Sin embargo, fue criticado por insistir en políticas de asistencialismo, que no resuelven los problemas y que incluso continúa beneficiando a los formadores de precios en lugar de promover el consumo en los comercios de los barrios.Sin negar la necesidad indispensable de medidas paliativas estatales para contener la pérdida del poder adquisitivo y la emergencia alimentaria vigente, los movimientos populares criticaron que no genera lo verdaderamente necesario, que es trabajo digno y reconocido, en un país que tiene 40% de su fuerza productiva en la informalidad.La tarjeta Alimentar, a diferencia de otros programas de transferencia de ingresos, elude el dinero en efectivo, preferido por los comercios de los barrios populares, y fomenta la compra en las cadenas de supermercados de las grandes corporaciones, apuntadas por ser los principales marcadores de precios.Además, fomenta el consumo de productos industriales ultraprocesados, generadores de la epidemia de obesidad que vive la sociedad, y evade el impulso de las alternativas de menor escala ofrecidas por las cooperativas alimentarias de la economía popular y campesina.

