¿Qué habrá en su interior? Una española recibe una carta de una familiar 14 años después de su envío

"Qué hubiese pasado si esa carta fuese la última oportunidad de un gran amor, o una felicitación de Navidad acompañada de una participación de lotería... 21.06.2021, Sputnik Mundo

El 12 de junio de 2021, la zamorana abrió su buzón como de costumbre y en lugar de encontrarse las típicas cartas de recibos de la luz o propaganda publicitaria, vio un sobre escrito a mano.El sobre, deteriorado por el paso del tiempo, llevaba en su interior una felicitación navideña que enviaba una familiar lejana de Barcelona a Zurrón, que vive en Zamora. Para llegar hasta allí, el servicio de mensajería debía recorrer la península de punta a punta casi en una línea horizontal. Lo que debía tardar en llegar entre 3 y 7 días hábiles, al final tardó más de una década. Ese fue el año del "¿Por qué no te callas?" que el rey emérito Juan Carlos I le espetó a Hugo Chávez cuando este acusaba al expresidente del Gobierno José María Aznar de "fascista" y de apoyar el golpe de estado contra Venezuela en 2002. Por esas fecha, todavía no había llegado ni recesión económica, ni pandemia y España tan solo llevaba un lustro con la nueva moneda euro. "Lo primero que pensé fue, jolín, seis meses ha tardado en llegar. Luego me fijé bien y vi que era de 2007", detalla Zurrón. ¿Qué ha respondido Correos?María José fue a Correos, sin intención de reclamar, solo por curiosidad para intentar averiguar qué había podido pasar con este sobre. Allí le atendió el director de la oficina, quien se quedó descolocado por el suceso. El detalle del sello llamó la atención por encima del resto: estaba dedicado al ave canario de la serie Flora y Fauna emitida ese mismo año, que por aquel entonces rondaba los 30 céntimos. En la actualidad, un sello no baja de 65 céntimos.Más tarde, contactó con su familiar lejano y esta le respondió con un emotivo y didáctico mensaje que hace reflexionar. "A menudo, el paso del tiempo es imperceptible para muchos, pues no ocurren eventos que marquen la vida de una persona de un día para otro. Con esta historia y con la reflexión que lleva detrás, me doy cuenta que el mundo en el que escribí la felicitación en 2007 ha cambiado más de lo que podría pensar y que, para disgusto de muchos, nosotros también hemos cambiado. Día a día, sustituimos cosas y gestos que encontrábamos primordiales hace 10 años, por actos mucho más simples". Zurrón considera que estos errores a todos nos pueden pasar, pero lo que esta vez se ha quedado como algo intrascendente y anecdótico, quizá podría haber sido algo primordial para cambiarle la vida.

