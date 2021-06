https://mundo.sputniknews.com/20210620/el-principe-carlos-no-dejara-que-el-hijo-de-harry-y-meghan-tenga-un-titulo-real-1113380519.html

El príncipe Carlos no dejará que el hijo de Harry y Meghan tenga un título real

El heredero al trono británico ha dejado claro que Archie, el hijo de Harry y Meghan, no tendrá el título de príncipe, ya que planea una monarquía reducida... 20.06.2021, Sputnik Mundo

Según las leyes reales, los nietos del monarca tienen desde hace mucho tiempo derecho a ser príncipe. Sin embargo, el príncipe Carlos tiene planes de reducir la monarquía cuando se convierta en rey, ya que cree que el público no desea pagar por una monarquía en constante expansión.Se ha especulado que solo los herederos al trono y sus familiares directos recibirán títulos completos, apoyo financiero del erario público a través de la Subvención Soberana y protección policial financiada por el contribuyente. De esta manera, Archie, el primogénito de los Sussex, no obtendrá el título de príncipe que antes habría heredado por derecho.La medida ha indignado a los Sussex y se cree que ha provocado la serie de amargas acusaciones que la pareja ha lanzado contra la familia real y empeoró las relaciones entre Harry y sus parientes. Las fuentes familiarizadas aseguran que los Sussex se han negado a utilizar otro título menor para su hijo, el conde de Dumbarton, por estar seguros de que Archie se convertiría en príncipe a su debido tiempo.Los Sussex se enteraron finalmente de que no sería así justo antes de su entrevista con Oprah Winfrey. Durante la plática, Meghan reveló que cuando estaba embarazada, la familia real decía que no quería que fuera príncipe o princesa. La declaración de la duquesa desconcertó a los observadores de la realeza, que recordaron a los Sussex que habían declarado públicamente que no querían un título para su hijo, que sería conocido como Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Sin embargo, un experto señaló que en realidad Meghan se refería a una noticia secreta que Archie nunca se convertiría en príncipe, ni siquiera cuando Carlos fuera rey.Las normas vigentes para los títulos reales se establecieron en las Cartas Patentes del 20 de noviembre de 1917. Según ellas, el título de príncipe y princesa se otorga a los hijos del soberano, a los hijos de los hijos del soberano y al hijo mayor vivo del hijo mayor del príncipe de Gales, en este caso, el príncipe George.Otros hijos del príncipe William recibieron sus títulos no por derecho, sino como regalos de la reina, que emitió nuevas Cartas Patentes a tal efecto en 2013. Del mismo modo, cuando sea rey, Carlos tendrá el poder de cambiar las Cartas Patentes de Jorge V como considere oportuno, y así racionalizar La Firma, indica el medio.

2021

Noticias

