Rusia: OTAN debe instar a Kiev a dejar de especular sobre tema de ingreso al bloque

BELGRADO (Spuntnik) — La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debe llamar a Kiev a que deje de usar el tema de la posible incorporación a la... 18.06.2021, Sputnik Mundo

internacional

alexandr grushkó

otan

ucrania

rusia

Los líderes de la OTAN, durante la cumbre del lunes en Bruselas, reafirmaron su apoyo al derecho de Ucrania y Georgia a unirse al bloque militar y llamaron a los dos países a seguir las reformas necesarias para ello.El diplomático precisó que dichas especulaciones están "encaminadas a estimular el partido de guerra en Kiev que cree que el conflicto puede ser resuelto por medios no políticos".Según Grushkó, Kiev posiciona su acercamiento a la OTAN como la única protección de un enemigo externo, intentando mostrar al Occidente que Rusia es parte del conflicto, algo que contradice la realidad.Además, dijo, la Alianza debe dejar el apoyo militar a Ucrania, en particular, los suministros de armas que socavan los Acuerdos de Minsk y no contribuyen a la solución del conflicto.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Al mismo tiempo, en 2014 Ucrania renunció al estatus de país no alineado y en 2018 proclamó la adhesión a la Alianza Atlántica como uno de los objetivos de su política exterior.El Parlamento ucraniano aprobó en febrero de 2019 las enmiendas a la Constitución del país, las que refrendan la política de ingreso en la UE y la OTAN.En junio de 2020 Ucrania se convirtió en el sexto estado en recibir el estatus de socio de la OTAN con capacidades ampliadas. Anteriormente, esa condición fue otorgada a Australia, Finlandia, Georgia, Jordania y Suecia. El estado de socio de la OTAN se introdujo en 2014 para establecer unas relaciones bilaterales más profundas y especializadas.

ucrania

rusia

alexandr grushkó, otan, ucrania, rusia