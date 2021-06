https://mundo.sputniknews.com/20210618/el-canciller-frances-afirma-que-es-temprano-para-admitir-a-ucrania-en-la-otan-1113334269.html

El canciller francés afirma que es temprano para admitir a Ucrania en la OTAN

"Todavía no se han dado las condiciones para ello", declaró Le Drian en una entrevista con BFMTV-RMC.A mediados de este mes, los líderes de la OTAN reafirmaron la decisión adoptada en la cumbre de Bucarest, en 2008, de que Ucrania y Georgia podrían incorporarse a la alianza en el futuro, después de cumplir sus normas.En 2014, Ucrania renunció a su estatus de Estado no alineado y dos años más tarde, en junio de 2016, proclamó el ingreso en la OTAN como un objetivo básico de su política exterior. En 2019 el Parlamento ucraniano aprobó varias enmiendas constitucionales que refrendan el propósito de de ingresar en la Unión Europea y la Alianza Atlántica.En junio de 2020, Ucrania se convirtió en el sexto país miembro del programa Enhanced Opportunities Partner (EOP) que prevé una cooperación más estrecha, particularmente consultas políticas de nivel ministerial sobre cuestiones de seguridad, mejor acceso a programas y ejercicios de interoperabilidad, intercambio de información y asociación más estrecha en tiempos de crisis y preparación de operaciones. Previamente se incorporaron a este programa Australia, Finlandia, Georgia, Jordania y Suecia.En 1990, el Gobierno de Estados Unidos prometió al entonces primer presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, que el bloque militar no se ampliaría hacia el este.Sin embargo, en 1999 la OTAN incorporó a Polonia, Hungría y República Checa en su primera ola expansionista.En la segunda ola en 2004 el bloque bélico admitió a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía.En 2009 la organización militar admitió a Albania y Croacia, y a principios de junio de 2017 la OTAN incorporó a Montenegro.

