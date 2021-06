https://mundo.sputniknews.com/20210618/lopez-obrador-deja-en-jaque-a-morena-1113252297.html

López Obrador deja en jaque a MORENA

Las elecciones intermedias en México dejaron victorioso al oficialismo en buena parte de las candidaturas en juego, pero el 'voto castigo' permitió el... 18.06.2021, Sputnik Mundo

El triunfo avasallante de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de julio de 2018 que le dio la presidencia al frente de la Cuarta Transformación de México —en la línea de la independencia, la reforma liberal juarista y la Revolución mexicana— obligó a los tres partidos con representación parlamentaria a unirse en las presentes elecciones intermedias.A pesar de que Morena mantuvo la mayoría en el Congreso de la Unión enfrentó ciertas pérdidas, como por ejemplo es el caso de las alcaldías de la Ciudad de México. Modonesi analiza que la figura carismática de López Obrador también tiene sus límites y representa un arma de doble filo: mientras canaliza una voluntad electoral mayoritaria, a la vez, "está socavando a su propio partido"."Habría que preguntarse qué tipo de estrategia no fortalece la organización de un movimiento político. Hay algo problemático en esto que hace que Morena esté a la deriva como organización política y como proyecto", señaló el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Además, el peso de las formas tradicionales de hacer política ha permeado también a Morena, a pesar de su promesa de transformación, se ha puesto la renovación generacional también en jaque."Conozco muchos jóvenes que están en Morena porque es lo que quieren hacer, pero se frustran porque no sienten que sea una forma diferente de hacer política, porque todo se resuelve de manera vertical y en automático. Dónde siempre hay que reproducir la lógica del discurso tradicional, sin ningún matiz", apuntó. Verticalidad vs. autoritarismoEl académico señaló que, más que las acusaciones de "autoritarismo" que han caracterizado las críticas de la oposición política (y buena parte de la clase media alta) hacia la figura del presidente mexicano, preocupa es la centralización de la actividad política y partidaria. "No se sostiene la idea de AMLO como un dictador autoritario, porque no se afectaron las libertades y la gente va a poder votar y opinar. En cambio, lo complicado es esa concepción de la política y de la izquierda totalmente centralizada; la del nosotros y ellos, que están a favor o en contra", señaló el investigador. Esto podría explicar la división del mapa electoral de la Ciudad de México tras las elecciones, en las que la oposición conquistó las zonas de mayor plusvalía, al ganar la titularidad de nueve alcaldías, mientras Morena se quedó con siete. Según la lectura del politólogo, en la capital mexicana hay una parte de las clases medias consumistas interesadas en mostrar un cierto perfil progresista y que, sin embargo, mantienen "una lógica clasista a las que les cuesta aceptar un proyecto plebeyo o popular".También hay otros sectores dentro de la clase media que votó por la coalición opositora, a pesar de haber estado ligado siempre a proyectos de izquierda porque "sienten que no tiene espacio y no se les reconoce un lugar" en el espectro político. Esta sensación generalizada es lo que jugó en contra de Morena en la capital mexicana. Como muestra de esta falta de voluntad al diálogo y a la consulta, la fuente señaló el episodio en torno a las encuestas a sus afiliados, que el Partido Morena tiene como vía interna para la selección de sus candidatos, en este caso, para las alcaldías de la Ciudad de México. A finales de mayo, un mes antes de las elecciones, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena contestó un pedido de información pública sobre las encuestas y afirmó que no las había llevado a cabo. "A pesar de que estamos en pandemia y no se podían hacer grandes movilizaciones, la coyuntura electoral permitía hacer un poco de gimnasia y jugar con algo más participativo. Pero Morena hizo un cierre absoluto, partidario", señaló Modonesi, quien apuntó que esto fue una oportunidad perdida para "movilizar, concientizar y politizar" a los sectores que el obradorismo afirma representar. Sin embargo, el resultado obtenido por la alianza opositora resultó ser "pobrísimo", algo que no fue una sorpresa para la mayoría de los analistas. El grupo que reunió al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue catalogado por Modonesi como un Frankenstein revitalizado por el "voto castigo" contra Morena. Juegos de rolEn su análisis más profundo de la contienda política mexicana, Modonesi sostiene que las coyunturas electorales han perdido su papel como difusoras del contraste entre las concepciones de mundo que los partidos representan y se han convertido en simulaciones de estas.En esta lógica, la simulación de la oposición consiste en decir "enfrentar una dictadura populista" mientras el oficialismo busca erigirse como un "proyecto de transformación revolucionaria interclasista" que, según el análisis de Modonesi, es "una puesta en escena de roles" que fortaleció el llamado "voto útil en ambas direcciones", en lugar del voto por convicción."Aunque la despolitización es un dato más o menos estructural, el factor que cambió en estas elecciones fue que Morena no pegó, perdió votos. Y en automático esos votos hicieron que se levantara el porcentaje de una oposición impresentable", dijo el experto.Sin embargo, si se mira esta experiencia en el espejo de los Gobierno progresistas latinoamericanos de las últimas dos décadas, en aquellos casos, la existencia de una oposición de derecha que pudiese hacerle frente era impensable a tres años de que hubiesen conquistado el poder central."En México, las derechas deberían estar escondiéndose, pero encontraron cómo sobrevivir, les dieron una oportunidad como esta y algo se produjo, no por casualidad en la Ciudad de México, donde hay una reactividad mayor", apuntó.Para el experto, el flanco abierto por Morena y el Gobierno de López Obrador está estrechamente vinculado a su escasa capacidad de autocrítica, la cual se expresa en una "receta discursiva como lo hicieron todos los Gobiernos progresistas de decirnos que están felices, que todas las políticas están bien hechas y que no tienen ninguna duda sobre lo que están haciendo", señaló.La apuesta al triunfalismo discursivo y la eliminación de la duda en el ejercicio del poder son dos claves que permiten echar luz en la lectura de los resultados de las elecciones de medio término en México.

