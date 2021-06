https://mundo.sputniknews.com/20210618/espana-dio-la-espalda-a-las-peticiones-de-asilo-en-el-ano-mas-dificil-para-migrar-1113346899.html

España dio la espalda a las peticiones de asilo en el año más difícil para migrar

España dio la espalda a las peticiones de asilo en el año más difícil para migrar

MADRID (Sputnik) — España dio la espalda a las peticiones de asilo en 2020. Esa es la principal conclusión del informe anual de la Comisión Española de Ayuda... 18.06.2021

"España volvió a defraudar a las personas refugiadas el pasado año, aprobando tan solo una de cada 20 solicitudes de asilo [el 5%], muy lejos de la tasa media de reconocimiento del 33% de los países de la Unión Europea", constata el informe, presentado este 18 de junio.Se trata de un porcentaje excepcionalmente bajo de concesiones que además se produce en un contexto de caída de las peticiones. A lo largo de 2020, un total de 88.762 personas solicitaron protección a España, un 23% menos que en 2019.Sin embargo, a lo largo del año también se dio respuesta a expedientes atrasados, por lo que el número de solicitudes respondidas fue mayor: 114.919. De estas personas, solo 4.360 lograron el reconocimiento de la condición de refugiado y 1.398 protección subsidiaria.En el 95% de los casos, se negó la protección internacional, si bien a 40.726 personas (el 99% de ellas originarias de Venezuela) se les concedió la autorización de residencia por razones humanitarias. En cambio, 68.435 se quedaron en situación de desamparo, el 60% del total, un porcentaje que en 2019 fue del 29%.Aunque Siria tiene el mayor éxodo forzado de la población mundial, a España solo llegaron 400 solicitudes de asilo de ese país en 2020. Lo mismo ocurre con Palestina (171). Por su parte, Venezuela (28.365) y Colombia (27.576) encabezaron el registro de solicitudes."Esto no es fortuito, esto se debe a las exigencias de visado de tránsito", denunció durante la presentación del informe la directora general de CEAR, Estrella Galán, que exige a España eliminar ese trámite para "todas las personas procedentes de un país en conflicto" ya que "poner trabas a su llegada es condenarlas al peor de los finales".Rutas más peligrosasAdemás de analizar la respuesta a las peticiones de asilo en 2020, el informe de CEAR explica cómo la pandemia trajo nuevas complicaciones al panorama migratorio.En circunstancias normales, esto habría provocado un aumento de la llegada de migrantes a Europa, pero las restricciones de la pandemia impidieron que fuera así.Según explicó Estrella Galán, durante 2020 "las rutas migratorias habituales fueron bloqueadas en los países de tránsito, provocando que miles de personas queden atrapadas en países donde no se respetan los derechos humanos".A lo largo de 2020 llegaron a suelo europeo un total de 99.475 personas, lo que supone un descenso del 23% respecto a 2019. Hubo menos llegadas, pero el cierre del tráfico aéreo hizo que aumentara la peligrosidad de las travesías.La mayor parte de estos migrantes (el 86%, 85.809 personas) se lanzó al mar en su viaje, provocando que, una vez más, el Mediterráneo fuese la ruta migratoria más mortal del mundo, con al menos 1.417 personas fallecidas en 2020.Además, los cierres fronterizos obligaron a reinventar las rutas. Del total de llegadas a Europa por mar, el 47% tuvo como destino España, más de la mitad de ellas a las Islas Canarias, que recibió a 23.000 migrantes, un 756% más que en 2019.Esto implica que la principal vía de llegada a España fue mediante trayectos marítimos de más de 200 kilómetros desde territorios del África occidental como Mali o Senegal, mientras que perdieron peso caminos menos peligrosos como la llegada en avión —que en otros años era la primera forma de entrada de migrantes— o los intentos de cruzar el estrecho de Gibraltar desde Marruecos (una travesía de unos 14 kilómetros).Mientras aumenta la peligrosidad de las rutas, los datos recopilados por CEAR constatan que a lo largo de 2020 apenas el 3% de las solicitudes de asilo formalizadas en España se realizaron en puestos fronterizos o extensiones diplomáticas.En opinión de Estrella Galán, esto "pone de manifiesto la falta de vías legales y seguras que hagan que las personas no tengan que recurrir a rutas mortíferas para llegar a España".Frontera europeaEl aumento de la presión migratoria a Canarias creó un escenario crisis humanitaria por los hacinamientos en el Puerto de Arguineguin, a lo que el Gobierno español respondió creando macrocampamentos que retienen a los migrantes en el territorio insular.Aunque queda fuera del repaso anual, los responsables de CEAR también se refirieron a lo ocurrido hace un mes en Ceuta, donde Marruecos permitió la entrada de casi 10.000 personas en 48 horas para presionar a España en el conflicto diplomático por el Sáhara Occidental.A ojos de estrella Galán, este episodio es "la máxima expresión del fracaso que supone la apuesta por la externalización de fronteras de la Unión Europea" una estrategia de blindaje que, según dice, "perjudica a las personas migrantes, pero sin duda también a los países del Mediterráneo, ya que España, Italia y Grecia se convierten en un parapeto" para el resto de continente.En consecuencia, Estrella Galán concluyó que estos países deben "liderar la presión" para que el pacto migratorio de la UE ofrezca "soluciones basadas en una solidaridad compartida con los países del sur".

