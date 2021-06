https://mundo.sputniknews.com/20210617/un-analista-venezolano-putin-y-biden-demuestran-que-el-dialogo-esta-encima-de-la-guerra-1113320101.html

Un analista venezolano: Putin y Biden demuestran que el diálogo está por encima de la guerra

Un analista venezolano: Putin y Biden demuestran que el diálogo está por encima de la guerra

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y de EEUU, Joe Biden, enviaron un mensaje al mundo en Ginebra, ya que con su cita demostraron que... 17.06.2021, Sputnik Mundo

"El mensaje es que la solución es el diálogo y no la guerra (…) es un indicio de comunicación y estamos hablando de las dos principales potencias mundiales de la tierra, que vivieron durante años la Guerra Fría, que trajo muchos muertos y consecuencias en muchas partes del planeta", expresó Adrianza en conversación con esta agencia.Putin y Biden sostuvieron su primera reunión cara a cara el 16 de junio, en la que mostraron su voluntad para buscar un acercamiento de posturas.En la cumbre los mandatarios cubrieron una extensa cantidad de temas, y según Adrianza es de suma importancia tomando en cuenta la posición que ha tenido Estados Unidos contra Rusia.Adrianza, doctor en Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), consideró que aunque la reunión entre Putin y Biden representa un avance en las relaciones de ambos países, el mundo no puede tener muchas esperanzas, pues dijo que Estados Unidos tiene como objetivo frenar a China y a Rusia, para seguir siendo el líder mundial."Es un paso y tenía que hacerse, es bueno que describan una agenda, pero definitivamente no hay que hacerse muchas esperanzas porque mientras Estados Unidos y la élite occidental tenga el objetivo de controlar el globo no son muchas las esperanzas de tener un mundo estable", acotó.PuntosPara Adrianza, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), uno de los puntos más relevantes abordados en la cumbre fue el de la ciberseguridad, luego de que Biden acusó en mayo a piratas informáticos con sede en Rusia de un ciberataque que obligó el cierre de una de las mayores redes de oleoductos en el país norteamericano.El presidente ruso declaró a los medios que acordaron comenzar consultas sobre la estabilidad estratégica y la ciberseguridad.Entretanto, el experto manifestó que tras el encuentro resta esperar que Estados Unidos y Rusia cumplan con los puntos debatidos, pues recordó que sobre esos dos países "reposa la integridad de la vida en el planeta".

venezuela, joe biden, vladímir putin, cumbre entre putin y biden en ginebra, eeuu, rusia