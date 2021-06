De la tortilla de patatas a las rabas: el día de uno de los artes más conocidos de España

https://mundo.sputniknews.com/20210617/de-la-tortilla-de-patatas-a-las-rabas-el-dia-de-uno-de-los-artes-mas-conocidos-de-espana-1113310782.html

El 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Tapa. Una oda a esta peculiaridad gastronómica de España, uno de los pilares de su tradición y cultura. La... 17.06.2021, Sputnik Mundo

Los días de confinamiento domiciliario no quedan tan lejos. Jornadas eternas en las que el horario se dirimía entre el teletrabajo y las videollamadas. La amenaza acechaba fuera tras paralizar la vida tal y como la conocíamos meses antes. Entre cuatro paredes, se añoraban las reuniones con familiares y amigos, los viajes y las tardes al sol. Pero, era momento de permanecer en casa. Dentro de lo mundano, quizá de lo que más se echaba de menos era el tiempo en los bares. Los momentos sentados a la fresca con una bebida, compañía y, por supuesto, una tapa.España no se entiende sin esta peculiaridad gastronómica. El arte de "tapear" forma parte de la esencia del país. Los gestos se tuercen cuando al traer el camarero una cerveza o un vino no se pone nada al lado. Probablemente, cruz y raya para el bar que comete sacrilegio. Y es que, según cuenta la leyenda, el rey Alfonso X el Sabio dispuso que en los mesones castellanos se sirviese el vino con algo de comida para que no se notasen los efectos del alcohol. Este relato es uno de los más conocidos sobre el origen de las tapas, aunque no el único. Se dice que en una taberna de Cádiz a Alfonso XIII le colocaron una loncha de jamón sobre la copa para que no entrase arena. Esa original cobertura le gustó y llevó la idea a la corte. Una historia similar existe con los Reyes Católicos y un trozo de queso. Lo que se utilizaba para tapar el vaso perduró al paso de los siglos. Ahora, una costumbre más de la cotidianidad española. El embutido y el queso siguen estando en las listas de tapas, pero los fogones se han hecho un hueco. Croquetas, tortilla de patatas, rabas o ensaladilla rusa son algunas de las alternativas más típicas del amplio grupo de platos que pueden ser tapa. La alta cocina ha traído la sofisticación y nuevos productos a esta tradición. Un tomate relleno de carne y albahaca no es lo más habitual en un bar, pero sí, una de las creaciones favoritas del chef Martín Berasategui.Moderna o clásica, sencilla o elaborada, la tapa siempre es bienvenida. Y eso, también lo saben los millones de visitantes que recalan en España atraídos por su gastronomía. La Asociación Saborea España, formada por 18 destinos del país, entiende la importancia de la cocina española, a la que considera un atractivo turístico de primer orden. Motivo por el que cada tercer jueves del mes de junio, la organización celebra el Día Mundial de la Tapa. "La tapa y el tapeo son elementos diferenciales de la gastronomía y sociedad española y, como tal, debemos ponerlas en valor dentro y fuera de nuestras fronteras", detallan en su página webAsí, la Asociación Saborea España propone una degustación de tapas elaboradas con productos de las distintas comunidades autónomas. Además, hasta el 17 de julio, propondrá rutas gastronómicas por bares y restaurantes de varias localidades del país. Por su parte, en redes sociales, feligreses de todo el país han querido hacer su particular homenaje a la tapa. No sin entrar en discusiones. Si mejor patatas bravas o pescaíto frito. Si están más ricas en Granada o León. Las eternas disputas. La única conclusión es que a casi todo el mundo le gustan.El confinamiento quedó atrás. Los bares pueden recibir a clientes, si la situación sanitaria lo sigue permitiendo. De momento, las tapas vuelven a las mesas. Eso sí, acompañadas de distancia social y gel hidroalcohólico. Es la nueva realidad. Tapear con mascarilla. Un pequeño paso hacia la recuperación de una de las costumbres más típicas de España.

