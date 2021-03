https://mundo.sputniknews.com/20210309/vuelve-la-guerra-de-la-tortilla-de-patata-perfecta-a-las-redes-en-su-dia-internacional-1109690420.html

Vuelve la guerra de la tortilla de patata perfecta a las redes en su día internacional

¿Con cebolla o no? ¿Muy hecha o poco hecha? ¿Con el huevo líquido o más bien cuajado? La tortilla de patatas es uno de los platos más exitosos de la gastronomía española, pero también uno de los que más discusiones provoca en cuanto a las preferencias a la hora de degustarla. Un debate que no podría faltar en las redes sociales en su día internacional. La primera cuestión que divide a los españoles es la cebolla.Una vez superada la decisión de si le ponemos o no cebolla a la tortilla de patata, la siguiente cuestión en la que no hay acuerdo es si es mejor dejarla al llamado estilo de Betanzos, con el huevo poco cuajado, tal y como la hacen en esta localidad gallega, o con el huevo cuajado.El tema tiene tal calado, que hasta la Guardia Civil se ha pronunciado al respecto.Hasta los Minions tienen claro cómo es su tortilla de patata favorita.Pero la tortilla clásica también ha ido evolucionando a lo largo sus años. Es fácil encontrar tortillas rellenas, clásica es ya la tortilla con chorizo, la deconstrucción de tortilla o quienes ya directamente le quitan la patata. ¡El debate está servido, y parece que seguirá para largo!También están, por supuesto, a los que les gusta la tortilla de patata sea como sea. De lo que tampoco queda duda, es de que es uno de los platos preferidos por los españoles y extranjeros.

