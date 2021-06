https://mundo.sputniknews.com/20210615/nayare-menoyo-una-cubana-ganadora-del-premio-de-periodismo-rey-de-espana-2021-1113235983.html

Náyare Menoyo, una cubana ganadora del Premio de Periodismo Rey de España 2021

LA HABANA (Sputnik) — Acercarse a la vida del escritor, periodista y guionista de cine Leonardo Padura desde su entorno más íntimo fue el principal propósito... 15.06.2021, Sputnik Mundo

Su documental en marzo de este año se alzó con el Premio internacional de Periodismo Rey de España, en la categoría de televisión.Leonardo Padura, nacido en 1955, es uno de los escritores cubanos contemporáneos más relevantes, tanto dentro de la isla como a nivel internacional, autor de La novela de mi vida (2002), El hombre que amaba a los perros (2009), y Como polvo en el viento (2020), entre otras publicaciones.Entre muchos lauros, Padura recibió en Cuba el Premio Nacional de Literatura (2012), la Orden de las Artes y las Letras (Francia, 2013), el Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, (España, 2014), el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 (España), y un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma de México (2017).Náyare no oculta que Padura es uno de sus escritores preferidos, "de cabecera", y asegura que después de leer la novela El hombre que amaba a los perros —una indagación histórica sobre el asesinato del político ruso Leon Trotski en 1940—, se convirtió en una "lectora y en una persona diferente", y afirma que cambiaron sus "visiones de muchas cosas"; por esas razones escogió al novelista como centro de su documental.El escritor por dentroCon esos presupuestos estéticos, Náyare Menoyo y su reducido equipo de trabajo escapó de las vidrieras, las bibliotecas y los salones de conferencia, y enrumbó su mirada al entorno familiar de su entrevistado, hurgando en sus orígenes, en la casa natal en un barrio periférico de La Habana, en sus seres queridos."Los entrevistados fueron su madre, su esposa, un amigo, y el centro del documental es la vida de un escritor muy importante, pero que no está en un pedestal, sino en su lado humano", comentó a Sputnik la joven realizadora.La sorpresa del premio"Todavía estoy en la fase que ni siquiera me creo haber ganado este premio, y cuando me pongo a pensar en el momento de la premiación, el momento en que el Rey Felipe VI de España me lo entregó y conversamos, me cuesta trabajo creerlo", dice sorprendida.Agregó que "es una responsabilidad, claro que sí lo es, tengo una responsabilidad grande sobre todo conmigo misma porque quiero hacer mucho periodismo de calidad, este premio es como un incentivo, que me coloca la varilla muy alta, por lo que debo esforzarme más, trabajar más duro. Después de eso, no puedo burlarme de la profesión y hacer cosas muy serias".Graduada en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Náyare asegura que siempre le gustó el audiovisual como forma de expresión.Comentó que desde que terminó el segundo año de la carrera comenzó a trabajar en el Sistema Informativo de la Televisión Cubana como estudiante, y para ella "el audiovisual es una mezcla de todos los géneros y, si falla algo, todo lo demás se echa a perder"."Solo buscaba hacer un trabajo del que me sintiera orgullosa y sabía que un tema como ese no podría hacerlo en otro momento", explicó Menoyo.Además dijo que quería aportar su "grano de arena" en la visibilidad de la obra de Padura.

cuba

Miguel Fernández

literatura, leonardo padura, arte y cultura, cuba, entrevistas, opinión y análisis