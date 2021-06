https://mundo.sputniknews.com/20210615/la-cumbre-de-ginebra-podria-poner-fin-a-la-crisis-de-embajadores-entre-eeuu-y-rusia-1113219089.html

La cumbre de Ginebra podría poner fin a la crisis de embajadores entre EEUU y Rusia

La cumbre de Ginebra podría poner fin a la crisis de embajadores entre EEUU y Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — El asesor del presidente de Rusia para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, avanzó que la próxima cumbre ruso-estadounidense podría derivar... 15.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-15T06:15+0000

2021-06-15T06:15+0000

2021-06-15T06:29+0000

internacional

cumbre entre putin y biden en ginebra

relaciones bilaterales

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107998/48/1079984883_0:370:2983:2048_1920x0_80_0_0_1b6cf03dfc4b9d14e5b2a362b324ce36.jpg

"Ahora da la impresión que los embajadores están equivocados de lugar. La intención es que al término de la cumbre, si lo acuerdan los presidentes, vuelvan donde deben trabajar. Si los presidentes toman esa decisión, los embajadores podrían regresar a las capitales nada más finalizado el evento en Ginebra", dijo Ushakov.El asesor del presidente Vladímir Putin opinó que sería grandioso.El embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, llegó a Moscú el 21 de marzo pasado, cuatro días después de que el presidente de EEUU, Joe Biden, en una entrevista con la televisión ABC News, respondió con una afirmativa a la pregunta de si "cree que [Vladímir] Putin es un asesino", y amenazó al presidente ruso con hacerle pagar por una supuesta interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses de noviembre de 2020.El pasado 15 de abril, Biden impuso sanciones a 32 entidades e individuos de Rusia y expulsó a 10 funcionarios de la misión diplomática rusa. Con esas medidas Washington pretendía castigar a Rusia por su supuesto papel en el ciberataque contra el proveedor de programas informáticos SolarWinds y la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020, así como por haber ofrecido presuntamente recompensas a los insurgentes en Afganistán por asesinar a militares norteamericanos, acusaciones todas que Rusia rechaza categóricamente.En respuesta, Rusia expulsó a 10 empleados de la legación estadounidense en Moscú, impuso sanciones a ocho altos cargos de EEUU y recomendó, en un caso sin precedentes en la práctica diplomática, que el embajador John Sullivan viajara para consultas a Washington.Luego habrá una reunión ampliada en la que estarán presentes las respectivas delegaciones. Se desarrollará en dos partes, con un descanso para café.La delegación rusa, además del canciller Lavrov y el propio Ushakov, incluirá: La participación de Kózak y Lavréntiev, según Ushakov, lleva a la conclusión de que "Ucrania y Siria estarán entre los temas a discutir".El temario de la cumbre incluirá todos los puntos que preocupan hoy a las dos partes, avanzó el alto cargo del Kremlin."A saber, el estado actual y las perspectivas de las relaciones ruso-estadounidenses, las cuestiones fundamentales de la estabilidad estratégica, los temas de seguridad informática y lucha contra la ciberdelincuencia. Serán objeto de una discusión aparte los asuntos pendientes de las relaciones bilaterales, los temas de la cooperación económica, el clima, el Ártico y, naturalmente, la lucha contra el coronavirus", precisó Ushakov.Según el asesor "de postré vendrán problemas regionales", particularmente, la situación en Oriente Próximo, Siria, Libia, Afganistán, Corea, así como el programa nuclear de Irán. También se prestará atención al conflicto de Nagorno Karabaj, la crisis ucraniana y la situación en Bielorrusia.Ushakov no descartó que Joe Biden decida plantear también el tema del bloguero opositor Alexéi Navalni.Por el momento no está claro si se adoptará algún documento al término de la cumbre de Ginebra. "Nuestros colegas del Ministerio de Exteriores mantienen consultas al respecto con sus interlocutores del Departamento de Estado, todavía nos queda tiempo, aunque no mucho", dijo Ushakov. El primer encuentro entre los presidentes Biden y Putin empezará a las 13:00 hora de Ginebra (GMT+2), precisó Ushakov que no pudo especificar cuánto va a durar."Todo depende de cómo se desarrolle la discusión, del ánimo de los presidentes y de los asuntos que puedan tomar más tiempo de lo previsto", explicó él.El asesor de Putin dejó claro que "no se esperan avances radicales"."No estoy seguro de que se logren algunos acuerdos, no lo sé", dijo Ushakov. El funcionario reconoció que mira a la cumbre de Ginebra con cierto optimismo, pero apuntó acto seguido que es típico para la parte estadounidense incumplir los acuerdos alcanzados por el gobierno anterior, ante todo, si fue del otro partido.Como ejemplo, Ushakov mencionó que algunas iniciativas acordadas en la anterior cumbre ruso-estadounidense, particularmente la creación de un Consejo Empresarial del que Vladímir Putin y Donald Trump hablaron en Helsinki, se quedaron en el aire."Ya veremos. Es un primer encuentro y, encima, cuando las relaciones bilaterales están en en una tesitura complicadísima. Creo que las dos partes son conscientes de que es hora de empezar a resolver los atascos que se han creado", destacó el asesor de Putin.

https://mundo.sputniknews.com/20210613/blinken-confirma-las-palabras-de-putin-sobre-deterioro-de-los-vinculos-entre-rusia-y-eeuu-1113177351.html

https://mundo.sputniknews.com/20210523/revelan-cual-podria-ser-el-tema-clave-de-la-reunion-de-putin-y-biden-1112475623.html

https://mundo.sputniknews.com/20210528/estabilidad-estrategica-de-eeuu-y-rusia-con-o-sin-china-1112648524.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cumbre entre putin y biden en ginebra, relaciones bilaterales, eeuu, rusia