Indemnización millonaria pone fin a una crisis diplomática entre Italia y la India | Fotos

15.06.2021

Accidente mortal en KeralaEl 15 de febrero de 2012, Massimiliano Latorre y Salvatore Girone, miembros del regimiento San Marco de la Marina Militar Italiana, se encontraban a bordo del petrolero italiano Enrica Lexie en el Océano Índico. Su tarea consistía en proteger el navío de los posibles ataques de los piratas, frecuentes en esta zona.A unas 20 millas náuticas del estado indio de Kerala notaron un barco que se estaba acercando al petrolero. Era tan solo un pesquero, pero los marinos italianos lo confundieron con una embarcación pirata y abrieron fuego, matando a dos pescadores locales.Acusados de homicidio, Girone y Latorre fueron detenidos por la policía india y poco después trasladados a la cárcel de Trivandrum, capital de Kerala. Desde entonces entre la India e Italia empezó una batalla legal y diplomática que duró nueve años.Tension incesanteItalia impugnó las acusaciones contra sus militares e insistió que la India no tenía competencia para juzgarlos. Poco después los dos países llegaron a un acuerdo, según el cual Italia debía indemnizar a las familias de los pescadores asesinados con un total de 280.000 euros. Sin embargo, la Corte Suprema india lo declaró ilegal.En febrero de 2013, mientras las autoridades judiciales indias estaban determinando el tribunal que debía considerar el caso, Latorre y Girone obtuvieron el permiso para ir a Italia con la obligación de volver a la India unas semanas después.Apenas pisaron el suelo italiano, el entonces ministro de Exteriores Giulio Terzi comunicó que no iban a regresar al país asiático. En respuesta, el Gobierno indio, enfurecido, limitó la libertad de movimiento al embajador italiano. El escándalo diplomático se saldó con la dimisión del canciller italiano y el regreso forzado de los marinos a la India, donde, entretanto, los acusaron también de terrorismo, para el cual el código penal indio prevé la pena de muerte.Con el nombramiento de la nueva ministra de Exteriores de Italia, Emma Bonino, la tensión siguió creciendo. En febrero de 2014 el embajador italiano fue llamado a consultas, mientras Nueva Delhi excluyó las empresas italianas de una serie de licitaciones. Los dos países se encontraron al borde de una ruptura de relaciones diplomáticas.Arbitraje y compromisoDado que Roma y Nueva Delhi no lograron llegar a un acuerdo sobre el asunto, en 2015 Italia solicitó al Tribunal internacional del derecho del mar, con la sede en La Haya, establecer, a cuál de los dos países competía juzgar a los marinos. Mientras tanto, los militares volvieron a Italia: uno a finales de 2014 por motivos de salud, otro en mayo de 2016.Cinco años después, en julio de 2020, el Tribunal internacional reconoció la jurisdicción italiana y determinó que los marinos iban a ser procesados en Italia, la cual, al mismo tiempo, debía compensar los daños humanos y materiales que sufrió la parte india. De hecho, Italia hizo una propuesta de indemnización que fue aceptada por la Corte Suprema de la India este martes.El acuerdo definitivo prevé una compensación de 100 millones de rupias a las familias de los pescadores asesinados y al propietario de la embarcación dañada. Según los medios italianos, la suma ya fue transferida a la cuenta del Tribunal del estado de Kerala, con lo cual las autoridades indias pudieron archivar el proceso.Puntos interrogativosLos políticos italianos no tardaron en expresar su satisfacción por la resolución del caso. "Se pone un punto definitivo en este largo asunto", escribió en su cuenta de Twitter el actual canciller Luigi Di Maio. "Un éxito de la diplomacia italiana", opinó el exprimer ministro y actual comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.Sin embargo, para los dos marinos el asunto está lejos de terminar. En las próximas semanas deberán presentarse ante los jueces italianos, los cuales establecerán si son culpables o no. Según observa Fabio Anselmo, abogado de Massimiliano Latorre, en una entrevista con el portal Adnkronos, "si no se encuentran las pruebas y los dos marinos resultan inocentes, ¿qué es lo que pagó Italia a la India? ¿Un rescate?".Además de preguntas de carácter judicial, también quedan incógnitas en el campo diplomático. El asunto, que duró nueve años mermó las relaciones entre Italia y la India. ¿Cuánto tiempo necesitarán para reconstruirlas?

