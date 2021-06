https://mundo.sputniknews.com/20210615/amenaza-oculta-crece-el-maltrato-a-adultos-mayores-durante-la-pandemia-1113241681.html

Amenaza oculta: crece el maltrato a adultos mayores durante la pandemia

Amenaza oculta: crece el maltrato a adultos mayores durante la pandemia

Los diferentes tipos de violencia sobre la vejez están presentes en todo el mundo aunque invisibilizados. 'En Órbita' dialogó con Mauricio Arreseigor, referente del Instituto Nacional de las Personas Mayores de Uruguay.

La ONU informó que la tasa de prevalencia de maltrato a adultos mayores en países desarrollados va del 1 al 10%. Sin embargo, no hay una real dimensión del problema. "Los ancianos están sufriendo mayor violencia, abusos y abandono desde que comenzó la pandemia del COVID-19", aseguró la experta Claudia Mahler sobre este problema mundial.En el Día Internacional para la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, En Órbita conversó con Mauricio Arreseigor, referente del Instituto Nacional de las Personas Mayores de Uruguay. "No podemos reconocer el problema porque está oculto, en un lugar de no registro", afirmó el también docente universitario en el área de vejez y trabajo social, quien además se refirió a la invisibilización del tema a nivel mundial.Arreseigor resaltó la necesidad de la sociedad de "hablar sobre cómo nos vinculamos con las personas viejas". El docente resaltó que el no trato y la omisión también son prácticas de maltrato. Y manifestó que durante la pandemia las personas mayores fueron las menos escuchadas y se evidenció una forma de trato que los infantiliza. "Históricamente se niega la vejez como una forma anticipada del propio futuro de las personas [jóvenes o adultas]. Se ve como un momento de la vida al que no se pretende llegar (...) es como un espejo del futuro, por tanto se opta por negar ese vínculo", lamentó Arreseigor. En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la denuncia en Ecuador al expresidente Lenín Moreno (2017-2021) por una supuesta entrega de material militar al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez en Bolivia. Y además, mientras Reino Unido extiende las restricciones por la pandemia, Israel eliminó el uso de tapabocas obligatorio en espacios cerrados. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

