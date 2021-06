Israel empieza a desterrar las mascarillas

https://mundo.sputniknews.com/20210615/israel-elimina-el-uso-obligatorio-de-mascarillas-en-espacios-cerrados-1113219975.html

TEL AVIV (Sputnik) — El Ministerio de Salud anunció que a partir del 15 de junio se levanta el requisito del uso de mascarillas en interiores, marcando el... 15.06.2021, Sputnik Mundo

No obstante, Sanidad informó que había tres excepciones: trabajadores o huéspedes que no han sido vacunados deben llevar mascarilla en interior, así como todo el que esté en residencias para ancianos y en aviones, y las personas que vayan a iniciar una cuarentena.En relación a las escuelas, el Ministerio no ofreció detalles, pero anteriormente había dicho que todavía se requiere el uso de mascarillas porque la mayoría de los menores de 16 años aún no han sido vacunados.Asimismo, dijo que, si la tendencia a la baja en la mortalidad continúa y la campaña para vacunar a niños de 12 a 15 años, que comenzó el domingo pasado con 600.000 niños candidatos para la inoculación, tiene éxito, se consideraría eliminar el requisito del uso de mascarillas en las escuelas también.Algunos fondos de salud ya han vacunado a niños menores de 16 años en grupos de riesgo y no han visto efectos secundarios significativos de la inyección.La campaña de vacunación masiva de Israel, que ya ha dado ambas dosis de la vacuna a más de la mitad de la población, junto con las medidas de bloqueo, redujo el número de nuevos casos diarios (basados en un promedio semanal), de 8.600 en el pico de la crisis de salud a solo 19 este domingo.Actualmente hay 212 casos activos y 29 personas en estado grave.

