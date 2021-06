https://mundo.sputniknews.com/20210614/amlo-la-nota-del-periodico-de-eeuu-sobre-el-metro-en-mexico-se-basa-en-filtraciones-1113195653.html

AMLO: la nota del periódico de EEUU sobre el metro en México se basa en filtraciones

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Una investigación del periódico estadounidense The New York Times, que apunta a que las autoridades de la capital mexicana... 14.06.2021, Sputnik Mundo

"Hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación del New York Times y también con filtraciones que siempre se dan, no es eso tan trascendente; no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información", dijo el mandatario en conferencia de prensa.El derrumbe de un puente del viaducto elevado y un tren del metro de la Ciudad de México causó 26 muertos y 86 heridos; el peritaje del colapso del metro costará un millón de dólares, estará a cargo a la empresa noruega-alemana DNV y quedará listo en seis semanas, anunció el 8 de junio la Fiscalía General de la capital mexicana."Tengo entendido que esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el por qué de este lamentable accidente, que ocasionó el que se venciera esta trabe [viga de acero y concreto] y perdieran la vida en este accidente 26 personas, a las que siempre les vamos a estar guardando nuestro respeto y considerando nuestro afecto a sus familiares", indicó el mandatario mexicano a periodistas.Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, quien fue jefe de Gobierno de la capital cuando se construyó la obra (2006-2012), señaló que es "falsa e infundada" la conclusión del periódico.La investigación periodística, basada en documentos gubernamentales que abarcan varios años, entrevistas con personas que trabajaron en la construcción y análisis de la evidencia del lugar del siniestro realizado por expertos, "ha encontrado graves fallos en la construcción del metro que parecen haber causado directamente el colapso".Investigación y castigoEl jefe del Ejecutivo cuestionó a los medios nacionales que han difundido la investigación periodística realizada por ocho corresponsales e investigadores, incluido a James Glantz, ganador del el Premio Pulitzer de periodismo en EEUU, "por el sensacionalismo y el amarillismo", publicando "todo lo que consideran que nos afecta".La empresa DNV, contratada por el Gobierno capitalino que encabeza Claudia Sheinbaum, ya terminó el dictamen de la tragedia."Ya está el dictamen, se va a dar a conocer esta semana y la autoridad competente va a resolver (…), no permitimos la corrupción, no se permite la impunidad, no es tiempo de los gobiernos neoliberales", subrayó el gobernante.Shienbaum, correligionaria de López Obrador, negó que la información sobre las fallas estructurales de la obra surgiera de su administración."Sobre el artículo que aparece en el NYT el día de hoy [13 de junio] sobre la línea 12 y la afirmación que algunos han hecho de que la información provino del Gobierno de la Ciudad, aclaro categórica que nunca hemos utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer nuestro trabajo", escribió la mandataria capitalina en su cuenta de Twitter.En otro mensaje interrogó acerca de "qué intereses no esclarecidos están detrás de este artículo".Por su parte, en una carta dirigida al periódico, el canciller mexicano negó las decisiones sobre la construcción de la obra correspondieran exclusivamente a él cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.El actual jefe de la diplomacia mexicana y la gobernante de la megalópolis son considerados en los corrillos políticos como posibles candidatos presidenciales del oficialismo en 2024.Ebrard publicó en su cuenta de Twitter sus extensas respuestas a 13 preguntas del periódico en 15 páginas que "fueron ignoradas por completo" en el texto de investigación publicada con gráficos animados.Reiteró su disposición de colaborar las autoridades judiciales para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades, como lo hizo desde la noche del siniestro.

