En Madrid se celebra la manifestación contra los posibles indultos a los líderes del 'procés'

En Madrid se celebra la manifestación contra los posibles indultos a los líderes del 'procés'

La plataforma Unión 78 ha convocado para este 13 de junio en la plaza de Colón una concentración, que apoyan el PP, Vox y Ciudadanos, entre otros, para... 13.06.2021, Sputnik Mundo

Los presidentes de PP, Vox y Ciudadanos, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, se encuentran en la plaza de Colón de Madrid para alzar la voz contra la concesión de indultos a los condenados por el 'procés'. Antes de asistir a la concentración, el líder del PP dio declaraciones a los periodistas delante de la sede del PP, en la calle Génova. Casado ha retado a Sánchez a "mirar a la cara" a los españoles y explicar por qué quiere "vender" la unidad de España."Pedimos que mire a la cara a los españoles y les explique por qué les quiere robar una parte de su nación y por qué quiere que algunos españoles tengan distintos derechos y obligaciones que otros y por qué negocia en una cárcel con unos delincuentes aquello que todos votamos hace 40 años en una Transición ejemplar".Inés Arrimadas, por su parte ha realizado un discurso frente a la Biblioteca Nacional. La líder de Ciudadanos ha cargado contra Pedro Sánchez:"El Sánchez de la campaña electoral de las generales estaría aquí diciendo no a los indultos. Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que no iba a indultar y eso es lo que estamos exigiendo: que cumpla su promesa. Él sabia que la sociedad española no quería indultos", ha reiterado.

