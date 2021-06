"Siguen enfrentando a España con Cataluña": los indultos centran la sesión de control al Gobierno

https://mundo.sputniknews.com/20210609/sesion-de-control-al-gobierno-en-el-congreso-de-los-diputados-1113039207.html

Los indultos a los líderes independentistas catalanes copan la actualidad política. PP, Vox y Ciudadanos han utilizado la sesión de control al Gobierno para preguntar sobre la situación de Cataluña. Con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje oficial en Argentina, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha liderado las respuestas de Moncloa sobre la medida de gracia a los presos del 1-O. Ante la ausencia de Sánchez, el líder del PP, Pablo Casado, ha cedido su turno de palabra a la portavoz de su grupo parlamentario, Cuca Gamarra."No voy a contestar a nada que no ha ocurrido, ¿o es que van a inventar ustedes el control preventivo en esta Cámara?", ha contestado Calvo a las cuestiones de Gamarra. "La decisión está tomada, lo único que están esperando es el momento perfecto", ha seguido la portavoz del PP. La exalcaldesa de Logroño ha lanzado una advertencia a la bancada socialista, ya que cree que los indultos provocarán una considerable caída del número de votantes del PSOE. "¿Admiten que hay presos políticos? ¿Porqué no hablaron de indultos durante las campañas de las generales y las catalanas? Los españoles no quieren una justicia que sea pisoteada por un Gobierno. No quieren a un presidente que iguala justicia con venganza", ha espetado la portavoz del PP, Cuca Gamarra.La vicepresidenta del Gobierno ha indicado a Gamarra que no debería preocuparse en los militantes socialistas, sino en los miembros del PP que no acudirán a la manifestación convocada en la madrileña Plaza de Colón contra los indultos. Concentración organizada por la plataforma cívica Unión 78, en la que participarán PP, Vox y Ciudadanos. "España no necesita a la ultraderecha, ya los tenemos a ustedes. No son alternativa, no tienen ningún proyecto, por eso se van a Colón, a seguir enfrentando España con Cataluña", ha puntualizado Calvo. El domingo, los tres partidos de la oposición protestarán contra los indultos acudiendo a la manifestación convocada en la Plaza de Colón por la plataforma cívica Unión 78.

