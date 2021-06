https://mundo.sputniknews.com/20210611/organismo-ruso-multa-a-twitter-facebook-y-google-1113132283.html

Organismo ruso multa a Twitter, Facebook y Google

Organismo ruso multa a Twitter, Facebook y Google

El regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, publicó los resultados de la inspección sobre la retirada de materiales prohibidos. 11.06.2021, Sputnik Mundo

Entre los materiales prohibidos por las leyes de Rusia se encuentran la pornografía infantil, los contenidos suicidas y pro-drogas, la participación de menores en actividades ilegales y eventos masivos ilegales, materiales de organizaciones extremistas y terroristas, así como el cumplimiento de la ley sobre agentes extranjeros.TwitterTwitter ha dejado disponibles casi 500 publicaciones prohibidas, según el informe de Roskomnadzor. El tiempo medio de cumplimiento de los requisitos de retirada de materiales prohibidos es de 8 días.Además, se identificaron 11 casos de censura de los medios de comunicación y recursos informativos rusos, entre ellos Sputnik, RIA Novosti, Russia Today, así como varias cuentas de usuarios y proyectos rusos.Roskomnadzor elaboró 10 protocolos sobre infracciones administrativas. La multa total por no cumplir las normas de la legislación rusa asciende a unos 390.000 dólares. Facebook/Instagram"Desde el 2015, más de 3.700 materiales prohibidos no han sido retirados. El tiempo medio para cumplir con los requisitos de eliminación de información prohibida es de 105 días", informó el regulador ruso.Se identificaron 26 casos de censura de medios de comunicación y recursos informativos rusos. La red social fue multada por unos 600.000 dólares. Google/YouTubeDesde el 2015, más de 5.200 materiales prohibidos no han sido retirados. El tiempo medio de cumplimiento de los requisitos para eliminar la información prohibida es de unos 82 días, según Roskomnadzor.El regulador detectó 29 casos de censura de los medios de comunicación e información rusos. Además, Google no elimina hasta el 30% de los contenidos maliciosos de los resultados de búsqueda.De los 8 protocolos por no retirar los contenidos prohibidos los tribunales han examinado 3 informes en los que se impusieron multas de unos 83.000 dólares.Ninguna de las redes sociales no ha localizado el tratamiento de los datos personales por lo que fueron multadas con otros 55.000 dólares. Según los requisitos de la legislación rusa, si tras recibir un aviso de Roskomnadzor, la administración de la plataforma de Internet no ha restringido el acceso a la información prohibida en el plazo de un día, puede ser considerada responsable en forma de multa de 41.000 a 111.000 dólares.Si se comprueba que la plataforma de Internet ha cometido una infracción reiterada, el tribunal decidirá imponer una multa de entre una décima y una quinta parte del volumen de negocios anual de la empresa.También en lo que respecta a las plataformas de Internet que no cumplen con la legislación rusa, se pueden tomar medidas para ralentizar o restringir completamente el tráfico.

