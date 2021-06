https://mundo.sputniknews.com/20210610/telegram-multado-con-casi-139000-en-rusia-por-no-borrar-contenidos-prohibidos-1113094122.html

Multan a Facebook y Telegram en Rusia por no borrar contenidos prohibidos

Multan a Facebook y Telegram en Rusia por no borrar contenidos prohibidos

MOSCÚ (Sputnik) — Un trubunal de Moscú impuso multa a las compañías Facebook y Telegram por no eliminar contenidos prohibidos, informó a Sputnik Zulfiyá...

El Tribunal del Distrito moscovita de Taganski multó a la compañía Telegram con 10 millones de rublos (unos 138.700 dólares)."La compañía Telegram fue declarada culpable en virtud del párrafo 2 del artículo 13.41 del Código de Infracciones Administrativas", afirmó Gurinchuk al añadir que se impuso una multa de 10 millones de rublos.En particular, por dos protocolos la compañía recibió multas de 2 millones de rublos, y por otros dos, de tres millones de rublos.No se precisa de qué publicaciones en concreto se trata, aunque en los últimos meses las decisiones similares en torno a redes sociales fueron tomadas por las publicaciones que contenían llamados a participar en protestas no autorizadas.Asimismo, Gurinchuk comunicó que la corte multó a la red social Facebook con 17 millones de rublos, lo que equivale a unos 235.000 dólares, por no haber eliminado publicaciones que contienen información prohibida en Rusia.La red social también resultó multada por otros tres infracciones similares, por lo que el monto total de estas multas asciende a 17 millones de rublos.A finales de mayo, el mismo tribunal multó a Facebook con 26 millones de rublos (unos 360.000 dólares) tras examinar ocho protocolos sobre las infracciones cometidas por la red social.De acuerdo con el párrafo 2 del artículo 13.41 del Código de Infracciones Administrativas de Rusia, si la plataforma de internet no limita el acceso a la información prohibida 24 horas después de que el regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, envíe la notificación correspondiente, esta puede ser castigada con una multa entre 800.000 y cuatro millones de rublos, lo que equivale a unos 11.000 y 55.000 dólares, respectivamente.En particular, en pasado febrero, Roskomnadzor levantó actas por infracción administrativa contra redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Vkontakte, Odnoklassniki, Telegram y YouTube por no eliminar publicaciones que incitaban a los menores a participar en las protestas no autorizadas en Rusia.

