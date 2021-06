https://mundo.sputniknews.com/20210608/marruecos-golpea-a-la-economia-del-estrecho-con-el-cierre-de-fronteras-esto-alarga-la-agonia-1113016075.html

Marruecos golpea a la economía del Estrecho con el cierre de fronteras: "Esto alarga la agonía"

Marruecos golpea a la economía del Estrecho con el cierre de fronteras: "Esto alarga la agonía"

Marruecos prescinde de los puertos españoles para la Operación Paso del Estrecho. Este movimiento implica pérdidas millonarias para la Autoridad Portuaria y...

Otro año más de fronteras cerradas se cierne sobre el Estrecho y esto se traduce en ruina para unos, y drama para otros. Desde que Marruecos diera a entender que no abrirá sus fronteras con España cerrando la principal vía de acceso de la Operación Paso del Estrecho 2021 (OPE 21), millones de emigrantes marroquís asumen que pasarán otro verano sin retornar a su patria y reencontrarse con sus familias. Los marroquíes solo podrán retornar por aeropuerto, una vía habitualmente más cara y menos práctica para las unidades familiares; por puerto podrán viajar desde Francia e Italia. Sète, Marsella y Génova son los muelles desde los que los marroquíes podrán embarcar, lo que sorprende, teniendo en cuenta que los niveles de incidencia y vacunación entre España con respecto a Italia y Francia no difieren mucho.La OPE es el mayor operativo en Europa de paso fronterizo que, hasta hace dos años, se venía dando entre el 15 de junio y el 15 de septiembre a través de los puertos Mediterráneos de España, transitados por millones de viajeros africanos que iban a casa por vacaciones. Si el año pasado fue por la pandemia, este año las razones son más difusas.Otro golpe para la bahía de AlgecirasQue la OPE no se realice tiene implicaciones para millones de personas en Europa y África y muy concretamente en un espacio: la bahía de Algeciras. Las embarcaciones que parten desde el pequeño puerto de Tarifa y sobre todo de Algeciras hacia Tánger MED y al puerto tangerino acumulan el 70-75% de los viajes de la OPE. Gerardo Landaluce, Presidente Autoridad Portuaria Algeciras (puertos de Algeciras y Tarifa), expresaba su "preocupación" por todas las implicaciones económicas que este movimiento de Marruecos tendrá en la región. Landaluce advierte que se mantienen los viajes de mercancías y de pasajeros a Ceuta, aunque estos viajes son premios de caza menor a estas alturas de temporada.Al año, eran más de 6 millones de viajeros los que atravesaban el Estrecho. Que en las semanas punta de la OPE, Marruecos decida cerrar esta vía, implica pérdidas millonarias. La Autoridad Portuaria explica a Sputnik que el impacto económico en los puertos del cierre de fronteras es de 11 millones de euros. Si se hiciera extensible el cierre a todo el 2021, las pérdidas ascenderían a 23 millones de euros para las arcas públicas. El sindicato pone el foco en las "más de 4.000 personas que se ven afectadas de manera directa por este corte", en alusión al personal de flota y tierra de las navieras, de apoyo al pasaje, autoridades portuarias, agencias de viajes, transportes, hostelería, todo el servicio entorno a las áreas de descanso, etc... El drama económico en España viene acompañado de la situación que, un año más, vuelven a padecer los 3 millones de emigrantes marroquíes que hay repartidos por todo el mundo, sobre todo entre Francia y España, con un 32,53% y 22,70% de la comunidad magrebí migrante en sus tierras. "Esta medida crea emigrantes de primera y de segunda, los que están en Europa y podrán pagarse sus viajes por un lado, y por otro, los que están en España, que al igual que nosotros, salen perjudicados con esta decisión de Marruecos", reflexiona Díaz.El COVID como excusaAunque Marruecos alude a la coyuntura sanitaria para obviar la frontera con Europa, a nadie se le escapa que estamos ante una nueva medida de presión en el pulso entre Rabat y Moncloa. "Esto no tiene que ver con el COVID, esperemos que la diplomacia consiga resolver esta ruina pronto", cuenta Díaz.Lo cierto es que son varios los movimientos estratégicos del majzén, el aparato de poder marroquí, los que vienen presionando a la frontera sur y a Andalucía. Primero se limitó la pesca de la flota andaluza, posteriormente, antes de la llegada del COVID, el majzén cerró los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla a las porteadoras, asfixiando el comercio local de las ciudades autónomas. Ahora, el golpe llega al tráfico de pasajeros en el estrecho. Las navieras, que no llevan pasajeros desde el 13 de marzo del 2020 están en el alambre.Carlos Labandeira, director de Ventas de FRS Iberia, una de las principales empresas que operan en el Estrecho cifra en hasta 500 millones las pérdidas económicas para las navieras. Hoy FRS tiene a tres de cada cinco empleados en ERTE, además hay que restar las 145 personas que se contratan eventualmente para la OPE, "lógicamente este año (las contrataciones) no se darán". A perro flaco todo son pulgasMarruecos golpea donde más duele, con las navieras y los servicios sin pasajeros, la provincia de Cádiz tiene otro lastre más para el peso muerto de su desempleo. Con más de 24.000 parados, es una de las peores regiones de Europa para poder trabajar. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, comparte con Sputnik su lamento por que un año más no se celebre "la mayor migración controlada del mundo, que genera un importante número de puestos de trabajo" en la localidad.Desde la Junta de Andalucía han pedido la mediación al gobierno de España para la resolución de la crisis con Rabat llegue "lo antes posible", rogaba el presidente Moreno Bonilla. Desde la Bahía, CCOO pone el foco en Europa.Más acción de BruselasEl sindicato señala a Bruselas, "habrá que revisar todas las políticas de colaboración. Marruecos es un país que se ha modernizado gracias a la inversión europea, no podemos permitir que esta provocación permanente de Marruecos sea la única respuesta", comparte Miguel Alberto Díaz.Los puertos cerrados de España son, en cambio, una buena noticia para Sètes, Génova y Marsella. El sindicato denuncia que no haya una posición unánime en la Unión ante el pulso del majzén:Por el momento, una de las regiones más empobrecidas de España se lleva la peor parte de la guerra diplomática con Marruecos. Todas las esperanzas siguen esperando a las soluciones diplomáticas mientras nadie transita por los muelles del Estrecho. En las oficinas del puerto de Algeciras, siguen en cambio trabajando como si la OPE fuera a reabrirse "mañana mismo", pase lo que pase, quieren estar listos, pero Rabat se hace esperar. Llueve sobre mojado para la frontera débil de Europa.

