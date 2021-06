https://mundo.sputniknews.com/20210609/rusia-le-pone-los-puntos-a-eeuu-1113073840.html

Rusia le pone los puntos a EEUU

Rusia le pone los puntos a EEUU

A Rusia le interesa que la próxima reunión que mantendrán en Ginebra el 16 de junio los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Joe Biden... 09.06.2021, Sputnik Mundo

Que reunió en Moscú a políticos y expertos en asuntos internacionales de diferentes países del mundo, y que sirve de plataforma para un intercambio de opiniones sobre todo el espectro de problemas candentes de la actualidad.Al referirse a las perspectivas sobre este encuentro, Lavrov fue claro: "No tenemos grandes expectativas ni ilusiones de que se avecine algún avance, pero existe una necesidad objetiva de intercambiar opiniones al más alto nivel sobre qué amenazas ven Rusia y Estados Unidos como las dos mayores potencias nucleares", dijo.El canciller ruso destacó la importancia del mero hecho de que los dos líderes se reúnan y hablen, y reiteró la apuesta de Moscú por dialogar con Washington. Asimismo, recordó que la normalización de las relaciones bilaterales debe basarse en los principios de la igualdad, el respeto mutuo y la no intervención en los asuntos del otro.Macron 'se come un bife'Tain-l'Hermitage, norte de Valence. 13:40 horas. En momentos en que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigía con su esposa Brigitte a almorzar a una terraza de un restaurante, tras una mañana proselitista en vísperas de unas elecciones regionales, decidió hacer parar su coche para saludar a unos presuntos Groupies que se encontraban en las calle. Esa es una versión. La otra, que no mejora las cosas, dice que la parada estaba programada.Cuestión. Saludó de lejos a sus discípulos, pero llamativamente se acercó sólo a uno, y fue precisamente quien lo atendió con un cachetazo. Tras el 'bife', aperitivo de su almuerzo, lejos de retirarlo de la escena por su seguridad, sus seguratas le dejaron seguir saludando a la gente presente en el lugar.La incógnita es: ¿cuánto juega a favor o en contra de la imagen de Macron esta cachetada?Rivas abunda que antes de la parada de Macron, "una televisora había entrevistado al tipo que le abofeteó, y también a dos de sus amigos que estaban allí esperando, e hicieron declaraciones como que estaban allí para manifestar al presidente su rechazo a su política. Ha habido varias casualidades en esto, hasta el punto de que una televisión pudiera entrevistar un poco antes al tipo que abofeteó al presidente, saber quién es", apunta Rivas.Criptomonedas: ¿una estafa o una herramienta para salir adelante?El uso de las criptomonedas está cada vez más extendido, al tiempo que no faltan las voces que insisten en que se trata de una estafa.En este sentido, el Parlamento de El Salvador acaba de legalizar el uso del bitcoin. El propio mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, saludó la aprobación del anteproyecto en su cuenta de Twitter, tratándose de una normativa que especifica que el cambio entre el bitcoin y el dólar será establecido libremente por el mercado, que todo precio podrá ser expresado en dicha criptomoneda y que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas con la misma.Mientras, hace poco el portal Finanzas.com, publicaba una artículo titulado: "Biden estrecha el cerco fiscal sobre el bitcoin y lastra su recuperación". Y es que el Tesoro estadounidense anunció que obligará a que se comunique cualquier transferencia con criptodivisas por encima de 10.000 dólares al Servicio de Ingresos Interno, organismo ante el que se realiza la declaración de los impuestos en EEUU.Que las criptomonedas puedan usarse con fines delictivos es una realidad. Es el caso de blanqueo de capitales, es decir, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, o su encubrimiento u ocultación de su origen ilícito.Pero sería injusto mencionar a las critptomonedas solamente en un contexto delictivo. Y es que también podrían constituir un salvavidas para las naciones afectadas por sanciones de EEUU. Por ejemplo, hace un par de años se supo que las autoridades de Cuba estaban estudiando implantar el uso de criptomonedas para impulsar su economía ante el aumento de sanciones por parte de Washington.Grupo de Lima busca nueva sedeEn las redes sociales abundan mensajes burlándose sobre el destino del llamado Grupo de Lima. Y es que todo parece indicar que con el posible triunfo de Pedro Castillo en las presidenciales de Perú, la derecha latinoamericana se queda sin 'la' pata del llamado Grupo de Lima, una instancia multilateral que se estableció en agosto de 2017 en la capital peruana con el objetivo de dar apoyo internacional a la oposición venezolana e intentar forzar la salida de la presidencia a Nicolás Maduro.De nada ha valido los llamados de Mario Vargas Llosa o que el propio Leopoldo López viajara a Lima para pedir a los peruanos que votaran por Keiko Fujimori. Hasta ahora, los resultados oficiales dan como ganador al profesor de izquierda, Pedro Castillo.En poco tiempo el Grupo de Lima se ha ido desintegrando. Con la llegada de Alberto Fernández, Argentina se retiró porque, explicaron, "aislar al Gobierno de Venezuela no ha conducido a nada". Lo mismo hizo el presidente boliviano Luis Arce cuando se recuperó la democracia en ese país tras el golpe de estado a Evo Morales. Por su parte, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador se ha alejado también de este grupo.¿Una nueva Escuela de las Américas, pero de jueces y fiscales?Reforzar la lucha contra la corrupción fue uno de los temas centrales que abordó la vicepresidenta Kamala Harris en su reciente gira por Guatemala y México. Pero ¿por qué tanto interés de parte de EEUU en combatir la corrupción fuera de sus fronteras?Para el analista político venezolano, Diego Sequera, este discurso hay que analizarlo "con mucha sospecha". A su juicio, la nueva apuesta de EEUU de luchar contra la corrupción en América Latina podría ser una jugada para cooptar jueces y fiscales, y así derrocar gobiernos o sacar del juego político a líderes incómodos en nombre de la ley, como ha sucedido en Brasil, Ecuador y Argentina."En Brasil vimos cómo hubo el cambio de régimen y las consecuencias posteriores cuando empezó ese proceso de impeachment y desestabilización contra el gobierno de Dilma Rousseff y el Gobierno del Partido de los Trabajadores. Eso sucedió justo cuando tres años antes se reveló que la NSA espió a una veintena de miembros del gabinete del Gobierno y a la propia Petrobras. En Brasil vimos la actuación de ciertos jueces, en ese caso de Sergio Moro y de ciertos fiscales, que venían de hacer cursos en la materia en EEUU. Es decir, es la nueva Escuela de las Américas, ya no es militar ni policial, sino cooptando fiscales. Los mecanismos del lawfare son una parte integral de esa guerra híbrida de EEUU en la que se aplican todos los recursos posibles para alcanzar el mismo objetivo de cambio de régimen y la alineación de ciertos países hacia los intereses estratégicos de EEUU", explica Sequera. El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

