Cuba acusa a EEUU de financiar campañas de desestabilización en la isla

Cuba acusa a EEUU de financiar campañas de desestabilización en la isla

LA HABANA (Sputnik) — El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó al Gobierno de EEUU por financiar con fondos millonarios a grupos y organizaciones... 09.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-09T17:12+0000

2021-06-09T17:12+0000

2021-06-09T17:33+0000

"El Gobierno federal [de EEUU] destina, sin consentimiento del pueblo estadounidense, millones de dólares de los contribuyentes para financiar ONGs [organizaciones no gubernamentales] destinadas a interferir en los asuntos de un Estado soberano y promover campañas de desestabilización contra Cuba", escribió Rodríguez Parrilla en Twitter.El jefe de la diplomacia de la isla, cita en su mensaje un artículo publicado el 4 de junio en el sitio digital estadounidense Cuba Money Project, por el periodista Tracey Eaton, que cita documentos fiscales y resultados de auditorías donde se reflejan las contribuciones.Según los documentos citados por Eaton, los principales proveedores de fondos para la subversión en Cuba desde EEUU son la Fundación Nacional para la Democracia (NED), que hace sus "contribuciones a través del Departamento de Estado", el Instituto Republicano Internacional (IRI), y el Grupo de Apoyo a la Democracia (GSD), ambos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otras agencias y organismos federales. Organizaciones beneficiadasEn el artículo, titulado Democracy, Inc., Eaton cita al Directorio Democrático Cubano, una organización de exiliados cubanos radicados en la ciudad de Miami (sureste de EUU), que según una auditoría realizada en febrero de 2021, durante el año 2019 gastó 1.050.270 dólares en programación de radio, ayuda humanitaria, "actividades cívicas" y otros programas.A su vez, esta organización recibió 644.936 dólares del National Endowment for Democracy (NED), a través del Departamento de Estado de EEUU; 111.637 dólares del Instituto Republicano Internacional (IRI), 188.323 dólares del Grupo de Apoyo a la Democracia a través de la USAID, y 104.343 dólares en donaciones.Los fondos recibidos por el Directorio Democrático Cubano procedentes de la NED incluyeron además 514.458 dólares, que se destinaron a la operación Radio República del Directorio, que se promociona a sí misma como la "Voz de la Resistencia Cubana", desde EEUU.El artículo de Cuba Money Project cita también al Grupo de Apoyo a la Democracia Inc., otra agrupación de emigrados cubanos en EEUU, que de acuerdo a una auditoría realizada en abril de 2020, recibió 856.907 dólares en ingresos en 2019, incluidos 844.141 dólares procedentes de la USAID.Este grupo recibió un total de 4.247.803 dólares en subvenciones gubernamentales desde 2014 hasta 2019, de acuerdo a documentos presentados en 2018 y 2019, precisa Eaton.Según documentos fiscales de 2018, Cubanet recibió 3.255.979 dólares en subvenciones del Gobierno de EEUU, desde 2014 y hasta 2018, incluyendo 920.872 dólares en subvenciones en 2018.Cuba Money Project cita además a la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, que recibió 3.823.256 dólares en subvenciones desde 2015, y 995.712 dólares en fondos de subvenciones en 2019.Cuba denunciaEl Gobierno de Cuba ha denunciado reiteradamente el financiamiento de Washington a más de 50 grupos de exiliados en EEUU en los últimos cuatro años.Según datos ofrecidos por las autoridades cubanas, en las últimas dos décadas, los diferentes gobiernos de EEUU han destinado cerca de 250 millones de dólares para financiar programas de subversión contra el Gobierno de la isla.Estos fondos son distribuidos a través de agencias, empresas, y organizaciones como la USAID y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), que financian actividades cuyo propósito es el derrocamiento de la Revolución cubana, según un artículo publicado el pasado 8 de febrero por el periódico local Granma.

