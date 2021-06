https://mundo.sputniknews.com/20210608/pioneros-del-turismo-espacial-los-viajeros-cosmicos-del-pasado-y-el-futuro-1113032943.html

Pioneros del turismo espacial: los viajeros cósmicos del pasado y el futuro

El turismo espacial despierta cada vez más interés, no solo entre las celebridades y empresarios famosos, sino también entre los ciudadanos de a pie que pueden... 08.06.2021, Sputnik Mundo

El primer civil que viajó al espacio fue el multimillonario estadounidense Dennis Tito. Después de él, otros aventureros cumplieron con esta misión considerada hasta hace más de dos décadas atrás como imposible. Los primeros turistas espaciales1. Dennis TitoEl primer turista espacial de la historia, Dennis Tito, viajó a la Estación Espacial Internacional (EEI) en abril de 2001 a la edad de 60 años. Lo llevó un cohete ruso Soyuz. En aquel entonces, la única empresa que se encargaba de este tipo de viajes era Space Adventures. Para hacer realidad su sueño de infancia, Tito pagó 20 millones de dólares, y pasó 7 días maravillosos en el espacio. 2. Mark ShuttleworthEl informático y empresario sudafricano Mark Shuttleworth conquistó el espacio un año después que Tito, en abril de 2002. El hombre pagó la misma cantidad de dinero, pero estuvo en el espacio por ocho días. Fue transportado por la nave Soyuz TM-34.Shuttleworth no solo disfrutó de la aventura, sino que también aprovechó esta oportunidad única para evaluar el impacto de la gravedad cero en el desarrollo de células madre y embriones.3. Greg OlsenEl millonario estadounidense Greg Olsen se convirtió en el tercer civil en volar al espacio. Pagó el mismo precio que sus predecesores y viajó en la misma nave que Tito y Shuttleworth. El turista llegó a la EEI en 2005. Pero antes de hacerlo, se había entrenado durante dos años. Al final, pasó 9 días en el espacio.4. Anousheh AnsariLa ingeniera iraní-estadounidense cofundadora y presidenta de Prodea Systems Inc, Anousheh Ansari, se convirtió en la primera turista espacial del mundo. Hizo su viaje el 18 de septiembre de 2006 y permaneció 12 días en el espacio.La mujer también viajó en un cohete Soyuz con una tripulación formada por cosmonautas rusos y astronautas estadounidenses. Desembolsó por su viaje 20 millones de dólares.5. Charles SimonyiEl ingeniero de software húngaro Charles Simonyi es el único civil que ha viajado a la EEI dos veces: el 7 de abril de 2007 y el 26 de marzo de 2009. En sus dos misiones pasó un total de 25 días en el espacio. No se sabe el precio exacto que pagó el millonario. En 2007 los medios informaron que habían sido 25 millones de dólares. Pero Simonyi no lo confirmó.6. Richard GarriottEl diseñador de videojuegos y empresario británico-estadounidense Richard Garriott voló al espacio en octubre de 2008 y pasó allí 12 días. El hombre desembolsó más que los primeros turistas, 30 millones de dólares. Parece que viajar al espacio era su destino ya que su padre es el exastronauta de la NASA Owen Garriott.7. Guy LaliberteEl fundador del Cirque du Soleil, Guy Laliberte, se convirtió en el primer turista espacial de Canadá el 30 de septiembre de 2009. Al final, estuvo 11 días en el espacio. El viaje le costó aproximadamente 35 millones de dólares.Los futuros turistas espaciales1. Jeff BezosEl fundador de Amazon, Jeff Bezos, es el último civil que ha anunciado su viaje al espacio. Supuestamente, estará entre los tripulantes del primer vuelo de la nave New Shepard desarrollada por su empresa espacial, Blue Origin.La misión está fijada para el 20 de julio. El hermano menor de Bezos, Mark, también se unirá a la tripulación, informó la compañía. Blue Origin además organizó una subasta pública por un asiento en el cohete. "Desde que tenía cinco años he soñado con viajar al espacio. El 20 de julio haré este viaje con mi hermano. La aventura más grande, con mi mejor amigo", escribió Bezos en su cuenta de Instagram.2. Richard BransonEl multimillonario británico y fundador de la compañía espacial Virgin Galactic, Richard Branson, se propone enviar turistas al espacio y también está esperando su turno. Ha soñado desde hace mucho tiempo con ser uno de los primeros pasajeros de su empresa. Se espera que el viaje se realice este mismo año.3. Jared IsaacmanEl director ejecutivo de la empresa de procesamiento de pagamentos Shift4 Payments y piloto de jets, Jared Isaacman, está financiando el viaje programado para un futuro próximo por la empresa de Elon Musk, SpaceX.4. Hayley ArceneauxHayley Arceneaux, una asistente médica de 29 años que trabaja en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude y sobreviviente de cáncer de huesos cuando era niña, sería la turista espacial estadounidense más joven. Además, se convertiría en la primera persona con una prótesis en volar al espacio.Actualmente, Arceneaux, Isaacman y otros tripulantes se están preparando para el viaje.Pero hay más civiles que están sopesando conquistar el espacio y cuyos nombres irán revelándose con el tiempo. La empresa estadounidense Space Adventures colabora con la Agencia Espacial Federal de Rusia (Roscosmos) para efectuar una misión de la nave Soyuz a la EEI en 2023. Se plantean darles a los turistas la oportunidad de realizar un paseo espacial.Además, Space Adventures piensa hacer un viaje para finales de 2021 con ayuda del cohete espacial Crew Dragon fabricado por la empresa SpaceX.En mayo de 2020, Crew Dragon se convirtió en la primera nave espacial comercial en enviar a astronautas de la NASA al espacio. Pero la compañía quiere ir más allá y tiene previsto utilizarla para el turismo. SpaceX ofrece un asiento por unos 30 millones de dólares.

