https://mundo.sputniknews.com/20210514/conoce-a-las-actrices-rusas-elegidas-para-la-primera-pelicula-que-se-rodara-en-el-espacio--fotos-1112198910.html

Conoce a las actrices rusas elegidas para la primera película que se rodará en el espacio | Fotos

Conoce a las actrices rusas elegidas para la primera película que se rodará en el espacio | Fotos

Las actrices Yulia Peresild y Aliona Mordóvina ya están listas para ser parte de un proyecto muy peculiar: un largometraje, titulado 'Vízov' ('Desafío', en... 14.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-14T18:57+0000

2021-05-14T18:57+0000

2021-05-14T18:57+0000

actrices

estación espacial internacional (eei)

cine

espacio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1112198512_0:0:1470:827_1920x0_80_0_0_47ab46abe0833ef2a43f762791b796b3.png

Más de 3.000 mujeres participaron en un casting virtual a gran escala, realizado por la cadena rusa Pervi Kanal (Canal Uno), la agencia espacial Roscosmos y el estudio Yellow, Black and White. Sin embargo, el jurado solo escogió a dos intérpretes: Yulia Peresild, que formará parte de la tripulación principal junto al director Klim Shipenko, y Aliona Mordóvina, que podría ir a la órbita junto al camarógrafo Alexéi Dudin como parte de la tripulación suplente.Nacida en 1984, a lo largo de su prolífica carrera Peresild ha participado en más de 70 proyectos cinematográficos, entre ellos la cinta La batalla por Sebastopol, que narra uno de los momentos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial. En esta película, la actriz dio vida a la francotiradora soviética Liudmila Pavlichenko. Peresild no solo sorprendió al jurado con su talento escénico, sino también con su impecable estado físico, necesario para participar en un vuelo espacial y trabajar a bordo de la EEI. Todas las finalistas tenían que pasar por un examen médico y una prueba de presión en cámara hiperbárica, entre otros procedimientos. Por su parte, Mordóvina, conocida principalmente por sus papeles en las series de comedia Kujnia (La cocina) y Hotel Eleon, cuenta que "disfrutó" de las pruebas.La piloto profesional Galina Kaírova también entró en la lista corta del proyecto. Aunque no participará en el rodaje de la cinta, ahora tiene la oportunidad de matricularse en la Escuela de Cosmonautas. A partir del 1 de junio comenzarán los preparativos más intensos, como vuelos en gravedad cero, saltos en paracaídas y una amplia gama de entrenamientos tanto en el aire, como en la tierra. Está previsto que el equipo de rodaje, acompañado del cosmonauta Antón Shkáplerov, llegue a la EEI a principios de octubre a bordo de la nave espacial Soyuz MS-19.Vízov formará parte de un proyecto estatal a gran escala dedicado a la conquista y la industria espacial. También incluirá varias películas documentales.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

actrices, estación espacial internacional (eei), cine, espacio