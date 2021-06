https://mundo.sputniknews.com/20210607/vicecanciller-ruso-afirma-que-las-sanciones-contra-rusia-regiran-por-siempre-1112985861.html

Vicecanciller ruso afirma que las sanciones contra Rusia regirán para siempre

MOSCÚ (Sputnik) — Las sanciones a Rusia fueron introducidas para siempre, advierte el vicecanciller ruso Alexandr Pankin, quien instó a los parlamentarios a... 07.06.2021, Sputnik Mundo

"El régimen de sanciones ha existido y existirá siempre, seamos realistas. Las sanciones ya se plasmaron en numerosas actas legislativas de EEUU y de otros Estados, haciendo imposible dar pasos atrás", dijo en audiencias en el Legislativo. Sostiene que los países occidentales imponen sanciones a Rusia "deseando debilitar" la unidad de su pueblo y marginalizar al país. En su opinión son unas sanciones "ilegítimas" que se introducen de modo extraterritorial y no fundamentado.Pankin señaló, asimismo, que Rusia no pedirá el levantamiento de las sanciones, y se limitará a hacer comprender su carácter deficiente."Nosotros no pediremos que levanten las sanciones, pero apelando a los círculos interesados —los empresariales, sociales y otros— intentaremos lograr que se tome conciencia de su carácter dañino para los que las impusieron", declaró.Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz del conflicto interno en Ucrania y la reincorporación de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.Occidente acusó a Moscú de la injerencia en los asuntos ucranianos e impuso sanciones. Rusia adoptó medidas de respuesta, tomando el rumbo a la sustitución de los productos importados, así como declaró en numerosas ocasiones que es contraproducente hablar con ella en el lenguaje de sanciones.

