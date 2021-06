https://mundo.sputniknews.com/20210607/parlasur-con-resultado-parejo-en-peru-es-dificil-que-hablen-de-fraude-1113004764.html

Parlasur: con resultado parejo en Perú es difícil que hablen de fraude

Parlasur: con resultado parejo en Perú es difícil que hablen de fraude

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los candidatos presidenciales en Perú, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, no hablaron de fraude en el acto del 6 de junio, por lo que es... 07.06.2021

Sin embargo, agregó que "al haber conocido el mensaje que cada uno dio la noche de la elección también nos parece un aspecto positivo, que llamaron a la calma y a esperar los datos, y en esa instancia nadie habló de fraude, entonces es muy difícil poder comprender que ahora se pueda plantear cuando la diferencia, gane quien gane, va a ser muy pequeña".Fujimori (Fuerza Popular, derecha) y Castillo (Perú Libre, izquierda) disputaron la Presidencia el 6 de junio en la segunda vuelta electoral.Con el 93,3% de las actas de votación contabilizadas, a las 13:40 hora local (18:40 GMT), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú da un 47% de los sufragios para Castillo y 46,6% para Fujimori.Viera, diputado uruguayo por el Frente Amplio (oposición, centroizquierda), y su colega argentino Oscar Laborde conforman la delegación del Observatorio de la Democracia del Parlasur (Parlamento del Mercosur) en Perú para dar seguimiento al proceso eleccionario de segunda vuelta electoral, tarea que cumplirán hasta que finalice el conteo de votos.El Mercosur está integrado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela (actualmente suspendido). Elección "con todas las garantías"Viera dijo a Sputnik que "el acto eleccionario en sí transcurrió con todas las garantías, con la instalación de prácticamente todas las 86.000 mesas de votación previstas, se hizo un gran trabajo por parte de los funcionarios de la ONPE".Agregó que el 6 de junio de noche, "como no se pudo conocer el resultado, no hubo disturbios, más allá de algunas manifestaciones aisladas en todo el país, pacíficas".Previo a la elección hubo "un escenario totalmente polarizado desde el punto de vista político, una candidatura claramente de izquierda y otra claramente de derecha, una polarización importante también en la sociedad", indicó.También cree que hubo "una gran intervención de los grandes medios de comunicación de Perú, en algunos casos generando opinión y en cierto modo favoreciendo a una de las candidaturas, desde luego que el poder económico ha jugado un gran papel, las redes sociales también".Considera que "las fake news [noticias falsas] han sido instrumento de campaña y eso ha perjudicado bastante, la vinculación no solo política sino social de enfrentamiento".Los dos representantes del Parlasur se reunieron en Perú con las autoridades electorales, es decir la ONPE, que tiene a su cargo la logística e instrumentación del acto eleccionario, el Jurado Nacional de Elecciones, que es la Justicia Electoral, y el Comité del Pacto Ético, contó Viera.También se reunieron con los comandos de los candidatos.Viera dijo que siguen de cerca cómo vienen procesándose los datos, ahora con la llegada de los votos desde el exterior que por la diferencia ínfima que existe pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro.

