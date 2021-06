https://mundo.sputniknews.com/20210607/termina-el-ajustado-balotaje-en-peru-y-el-pais-esta-lejos-de-la-paz-1112977620.html

Termina el ajustado balotaje en Perú y el país está lejos de la paz

Y quizá lo peor para quienes esperaban que se acabe el día de la elección y así volver a la "normalidad" apacible es que, por los resultados que se prevén, queda mucho tiempo aún para que todo se calme de nuevo, si acaso alguna vez se calme.Explicamos: una vez cerrada la votación a las 19.00 hora local (0.00 GMT), la empresa Ipsos dio los primeros resultados a boca de urna. Fujimori obtenía un 50,3% de las preferencias, mientras que Castillo un 49,7%.Minutos más tarde, los resultados se alteraron: Castillo obtenía el 50,2% y Fujimori 49,8%.De una forma u otra es un empate técnico en toda ley; y con una magra diferencia entre ambos, los días de conteo van a ser de gran tensión.Cuidado con lo que dicenDe hecho, luego de conocerse estos resultados que no sólo no son oficiales sino que tienen un margen de error de +/- 3%, el candidato izquierdista emitió un primer pronunciamiento vía Twitter llamando al pueblo peruano a salir a las calles y "estar vigilante en la defensa de la democracia".Si bien Castillo indicó que la vigilancia debía ser "pacífica", quedó cierta sensación por sugerir la posibilidad de un fraude —algo que ambos candidatos han denunciado en campaña, aunque sin ninguna prueba— y al parecer las primeras consecuencias de ese discurso ambiguo ya se registraron en la capital, Lima.Ahí, luego de emitido el tuit del candidato, un grupo pequeño de simpatizantes de Castillo empezó a gritar la existencia de un fraude desde el local de la agrupación, siendo agredido un reportero de la televisora local, Latina, que realizaba su cobertura regular.Los simpatizantes consideran que la prensa está confabulada para hacer perder malamente a su candidato y este incidente merece ser tomado con cuidado y debería prender las alarmas sobre cómo reaccionen los votantes.Por su parte, Fujimori, un par de horas después de lo expresado por su rival, invocó a la "prudencia, la calma y la paz a ambos grupos", en referencia a sus votantes y los votantes de su rival, asegurando que, por lo ajustado de los resultados, su agrupación va a esperar el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).La tensión y la calmaPor lo demás, el desarrollo mismo de la elección no registró mayores problemas, existiendo una calma tensa por el proceso mismo, pero que no se tradujo en actos negativos de ningún tipo.Con lo ajustada de la votación, se esperan días de impugnación de actas, de acusaciones mutuas, de sospechas sobre trampas —que, como decimos, se vienen insinuando por ambos bandos y desde la campaña—, por lo que la tranquilidad está lejos de llegar a un país que ha sido partido en dos en este balotaje.E incluso, se puede sospechar que el reto mayor será lograr una futura conciliación entre dos bandos que tienen visiones sobre el futuro muy disímiles: los fujimoristas apostando por la permanencia de un estado neoliberal y los castillistas por la necesidad de un cambio hacia un estado de corte socialista. Perú no tiene paz, está lejos de eso.

