A su manera y sin partidos políticos, los indígenas de México también votan

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Todavía resuena en Latinoamérica la cuarta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)... 03.06.2021, Sputnik Mundo

El propio subcomandante Marcos ha calificado alguna vez a los partidos políticos de "cascarones vacíos que sólo sirven para darle identidad común a un grupo de ciudadanos, de la misma manera en que tienen identidad común los fans de un equipo deportivo".Sin embargo, a poco menos de que se cumplan dos décadas del surgimiento del movimiento zapatista, nada ha cambiado al respecto de la participación en la política tradicional mexicana de los pueblos indígenas.Sólo el 0,5% de candidatos son indígenas, a pesar de que el 20% de los mexicanos se autopercibe originario.Esa es una forma de ver el conflicto, desde el sistema dominante de partidos, y ahí diremos que existe un alto rechazo de los indígenas a las megaelecciones en México, en las que se elegirán diputados y autoridades locales.O, mejor dicho, al sistema de partidos políticos, dado que la negativa a las candidaturas independientes por parte de la autoridad electoral es lo que en gran medida ha minado la participación indígena.Eso trajo otro problema, dado que muchos toman el lugar de "candidato indígena" bajo las filas de partidos políticos reconocidos, pero en realidad no lo son.A principios de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que 132 candidatos al Congreso de la Unión no podían acreditar que realmente pertenecen a etnias indígenas, tal como lo aseguraron sus partidos. Todos indican que serían más.Dos formas de ver la vidaHay otra mirada sobre este problema, y es la de reconocer las prácticas electorales de los propios pueblos. Ahí, entonces, diremos que es el Gobierno mexicano el que parece no tener la voluntad política de incluir.Los indígenas eligen según sus "usos y costumbres" en los autogobiernos originarios, reconocidos en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."Son dos formas de ver la vida", advierte el coordinador de proyectos en México de la organización de educación política y análisis social Fundación Rosa Luxemburg, Javier Castillo. "El sistema democrático occidental en esencia coloca la autoridad en una persona, para poder implementar acciones en beneficio de la comunidad. Sin embargo, la esencia de las formas de organizarse de los pueblos originarios recae en la asamblea y en el consejo de ancianos para organizarse y dirigirlos".En Michoacán (oeste), por ejemplo, donde viven cinco millones de habitantes y este domingo se elige gobernador, 112 alcaldes, 24 diputados federales y 40 legisladores locales, habitan más de 19.000 indígenas purépechas, y hace más de 10 años se convirtieron en el primer municipio autónomo para elegir sus autoridades.En 2011 decidieron no participar de las elecciones tradicionales y, para elegir a sus propios representantes, todos los mayores de 18 años se reunieron en la plaza y formaron dos hileras frente a cada uno de los candidatos. Ganó aquel que formó la fila más larga.Hoy son los "keris", como se denomina al consejo de ancianos, los que organizan a la comunidad, aunque eso trae algunos conflictos con el poder tradicional a la hora de asignar recursos.Es que cualquier persona nombrada por el Instituto Electoral para gobernar un estado o un municipio recibe los fondos y los gestiona a su criterio, pero, en estos casos, no existe una persona sola que reciba esos recursos.Imagen de AMLOEn plena campaña política para las últimas elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador recorrió todo el país para sumar apoyos y, entre ellos, el de los pueblos originarios.El entonces candidato se comprometió a cumplir varias de las peticiones y revisar aquellos que se iniciaron bajo la presidencia de Peña Nieto y eran ya rechazados por los indígenas.Los llamados megaproyectos marcan el mayor descontento de las comunidades con el Ejecutivo mexicano, que prometió revisar obras que todavía siguen en curso.Uno de ellos es el Proyecto Integral Morelos, que consiste en la construcción de una termoeléctrica y un gasoducto que atraviesa más de 60 comunidades campesinas de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala (centro del país).Si bien existen muchas comunidades que apoyan al actual presidente, el Congreso Nacional Indígena ya se ha manifestado en total rechazo a su gestión.López Obrador, además, tiene que enfrentar otro gran problema de los tiempos que corren: la idea de una política sin partidos políticos que, aunque sin relación entre los procesos, ha hecho mucho ruido este año en los extremos geográficos de Latinoamérica.El apoyo popular a los candidatos independientes, ya sean indígenas en México o mujeres en Chile, como se vio en la elección constituyente de mayo, parecen sentar las bases de una nueva política, que desafía a las viejas estructuras a renovarse, o sucumbir.

