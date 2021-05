https://mundo.sputniknews.com/20210526/amlo-el-crimen-organizado-quiere-desestabilizar-elecciones-en-mexico-1112584267.html

AMLO: el crimen organizado quiere desestabilizar elecciones en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las mafias del crimen organizado buscan desestabilizar el proceso hacia las elecciones legislativas y municipales del 6 de junio...

"Es muy lamentable lo de ayer [el 25 de mayo], esta candidata que fue asesinada, nuestro pésame a sus familiares, es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral, en vísperas de las elecciones, es gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada" la responsable, dijo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.La candidata por el opositor Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata) a alcaldesa del municipio de Moroleón, estado Guanajuato, centro de México, Alma Rosa Barragán, fue asesinada la noche del 25 de mayo en un atentado con armas de fuego en pleno mitin de campaña, que dejó a otras dos personas heridas.López Obrador se dirigió a más de 93 millones de electores convocados para elegir a los 500 diputados del Congreso federal, 15 de los 32 gobernadores y unos 1.900 alcaldes, para exhortarlos a no dejarse intimidar.Con la muerte a balazos de la candidata de MC, partido que ha sufrido tres asesinatos de sus candidatos en dos semanas, suman 88 los políticos ejecutados en en el proceso electoral que comenzó en septiembre pasado, que ya es el más violento en dos décadas en la historia del país.Los criminales "muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe, cuando hay abstención dominan los de la mafia las elecciones, ya sea la mafia de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco, lo mejor es votar que nadie se quede sin participar", agregó el gobernante.Confrontaciones localesEl mandatario dijo que la violencia se presenta en el ámbito local, en municipios y estados donde la delincuencia disputa el control de territorios.Aseguró además que las autoridades están trabajando con los gobiernos de los estados de la federación, a los que corresponde en primera instancia atender los crímenes."Debe saberse que estos delitos lamentables corresponde atenderlos a las autoridades de los estados, son del fuero común, eso debe tomarse en cuenta, desde luego nosotros ayudamos en todo", dijo López Obrador.Sin embargo, según la legislación mexicana, los delitos del crimen organizado son del fuero federal, corresponde investigarlos y combatiros a las fuerzas federales.Movimiento Ciudadano exigió a López Obrador y al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, del Partido Acción Nacional (PAN centroderecha), una profunda investigación para que "hagan justicia y no dejen este crimen en la impunidad".La candidata había publicado en sus redes sociales, poco antes de ser asesinada, un entusiasta vídeo convocando a sus seguidores al acto de campaña, y en forma póstuma su partido publicó otro mensaje en el que manifestaba : "Yo no tengo miedo".La violencia del crimen organizado que amenaza, intimida, chantajea y soborna para sembrar terror no ha dado tregua a nivel local, el eslabón más débil del poder político mexicano.La consultora especializada en riesgos de seguridad en procesos políticos Etellekt Consultores publicó la noche del 25 de mayo que "de los 88 políticos asesinados, el 90% eran personajes del ámbito municipal: alcaldes, regidores, síndicos, militantes y dirigentes partidistas de comités directivos municipales y aspirantes a alcaldías, regidurías y sindicaturas".Solo un reducido 2% de las víctimas eran políticos del ámbito de los poderes federales.El balance de violencia suma más de 500 ataques de diversa gravedad contra dirigentes políticos desde septiembre, que es un 65% mayor a los registrados en el periodo de nueve meses previos a las elecciones presidenciales de 2018.

