Una tormenta perfecta podría hacer que la escasez de chips dure más de lo esperado

Una tormenta perfecta podría hacer que la escasez de chips dure más de lo esperado

Muy de la mano con la pandemia, la escasez global de chips se podría convertir en unos de los eventos con más consecuencias para la población mundial a largo... 01.06.2021

Diferentes estimaciones aseguraban que la escasez podría terminar a mediados o finales del 2022, si se toma en cuenta todos los esfuerzos que han tomado las compañías involucradas para ofrecer estos componentes. Sin embargo, nuevos acontecimientos podrían mover esta fecha más allá de lo previsto.Incluso, el presidente de Intel, Pat Gelsinger, señaló que podrían pasar varios años antes de que se pueda resolver el problema de escasez. Mucho se ha hablado de un aumento inesperado de la demanda por estos semiconductores gracias a la pandemia de coronavirus, que obligó a miles de personas a quedarse en sus casas. El teletrabajo se apoderó del mundo mientras los científicos buscaban una cura a la enfermedad.Estas nuevas condiciones forzaron el consumo de bienes tecnológicos que permitieran el trabajo desde casa, así como el entretenimiento. Si bien hay otros factores que también contribuyeron a la escasez que se vive hoy en día, pocos hablan del riesgo que se cierne actualmente sobre los países productores de estos componentes necesarios para todos los aparatos electrónicos. Tres factores que podrían crear la tormenta perfectaActualmente, las empresas productoras de chips se encuentran concentradas en Asia, específicamente en Taiwán y Corea del Sur. Solamente Taiwán fue responsable por el 63% del mercado en el 2020, de acuerdo con un informe elaborado por el banco TS Securities.Existen tres factores de riesgos relacionados con los productores que podrían retrasar más de lo esperado el fin de la escasez, de acuerdo con Iris Pang, del think tank ING think.1. Escasez de aguaUna fuerte sequía ha asolado Taiwán en los meses pasados. Una fuerte escasez de agua producto de esta sequía haría peligrar el proceso de producción de chips, ya que se requiere de grandes volúmenes de agua ultrapura. De acuerdo con Pang, una fábrica promedio de semiconductores utiliza entre 8 y 14 millones de litros de agua ultrapura por día. Hasta el momento, no ha faltado el agua, pero se teme que si la sequía empeora, se pueda poner en riesgo todo el sistema de fabricación, lo que haría más lenta la recuperación. 2. ApagonesDebido a las altas temperaturas que se han registrado en Taiwán, se ha evidenciado un mayor consumo de electricidad. Esto ha causado apagones. Se teme que podrían prolongarse y poner en riesgo el ritmo actual de producción, ya de por sí insuficiente."Incluso un apagón breve ralentiza la línea de producción. Por lo tanto, la escasez de chips estará bajo aún más presión", señaló Pang.3. Bajas tasas de vacunación y altas de contagioEl aumento de número de casos de COVID entre la población de Taiwán podría llevar a un nuevo confinamiento. Esto generaría que los trabajadores que se encargan de enviar los semiconductores al resto del mundo no podrían salir a trabajar. Además, en Taiwán solo se ha vacunado el 5,2% de la población, por lo que nuevas restricciones ante una posible nueva ola no parece muy descabellado.El problema de la escasez actual ha sido por exceso de demanda. Pero si estos escenarios se vuelven realidad, la oferta podría sufrir un retroceso que haría regresar al mundo cinco o seis años en materia de tecnología. La producción de bienes continuaría, pero tendrían menos funciones que las que tienen al día de hoy, de acuerdo con la analista.

